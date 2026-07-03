RASTE BROJ MRTVIH POSLE RUSKOG MASOVNOG UDARA NA KIJEV! Spasioci izvukli još tela, UNIŠTENA devetospratnica postala novi SIMBOL STRADANJA! (FOTO)
Državna služba za vanredne situacije Ukrajine potvrdila je novi bilans žrtava, dok se akcija raščišćavanja nastavlja dan nakon razornog napada, prenosi Ukrajinska pravda.
U noći između 1. i 2. jula ruske snage izvele su masovni kombinovani napad na Ukrajinu koristeći jurišne bespilotne letelice i rakete različitih tipova lansirane iz vazduha, sa kopna i mora.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 524 od ukupno 570 vazdušnih ciljeva, ali je 25 balističkih projektila i 12 jurišnih dronova probilo odbranu i pogodilo svoje mete.
Glavna meta napada bio je Kijev, gde je do podneva 2. jula potvrđeno 27 poginulih i gotovo 90 povređenih. Juče, dan nakon napada, ruševine devetospratnice u kijevskom Darnickom okrugu postale su simbol stradanja.
Direktan pogodak uništio je centralni deo zgrade, pretvorivši 64 stana u gomilu betona, prašine i iskrivljenog metala. Spasilačke ekipe uspele su da spasu 17 stanara, od kojih je sedmoro izvučeno živo ispod ruševina.
Pripadnici hitnih službi, lekari i potražni psi radili su tokom cele noći i dana, pretražujući ostatke onoga što je samo nekoliko sati ranije bio nečiji dom.
Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenskiobišao je mesto napada kako bi odao poštu žrtvama i procenio razmere štete.
Zvaničnici su ga izvestili o katastrofalnim posledicama napada u kojem je u Kijevu pogođeno više od 130 lokacija, dok je oštećeno 60 stambenih zgrada, stanica hitne pomoći, jedan istraživački institut i hotel.
(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Index.hr/Preneo: V.M.)