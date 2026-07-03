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Državna služba za vanredne situacije Ukrajine potvrdila je novi bilans žrtava, dok se akcija raščišćavanja nastavlja dan nakon razornog napada, prenosi Ukrajinska pravda.

U noći između 1. i 2. jula ruske snage izvele su masovni kombinovani napad na Ukrajinu koristeći jurišne bespilotne letelice i rakete različitih tipova lansirane iz vazduha, sa kopna i mora.

Kijev Foto: Printscreen/X

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 524 od ukupno 570 vazdušnih ciljeva, ali je 25 balističkih projektila i 12 jurišnih dronova probilo odbranu i pogodilo svoje mete.

Glavna meta napada bio je Kijev, gde je do podneva 2. jula potvrđeno 27 poginulih i gotovo 90 povređenih. Juče, dan nakon napada, ruševine devetospratnice u kijevskom Darnickom okrugu postale su simbol stradanja.

Ruski napad na Kijev. Poginulo 10, ranjeno 56 ljudi, među kojima i dvoje dece. Veliki broj Kijevljana spas potražio u stanicama metroa. Foto: Printscreen/X

Direktan pogodak uništio je centralni deo zgrade, pretvorivši 64 stana u gomilu betona, prašine i iskrivljenog metala. Spasilačke ekipe uspele su da spasu 17 stanara, od kojih je sedmoro izvučeno živo ispod ruševina.

Pripadnici hitnih službi, lekari i potražni psi radili su tokom cele noći i dana, pretražujući ostatke onoga što je samo nekoliko sati ranije bio nečiji dom.

Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu Foto: X/ZelenskyyUa

Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenskiobišao je mesto napada kako bi odao poštu žrtvama i procenio razmere štete.

Zvaničnici su ga izvestili o katastrofalnim posledicama napada u kojem je u Kijevu pogođeno više od 130 lokacija, dok je oštećeno 60 stambenih zgrada, stanica hitne pomoći, jedan istraživački institut i hotel.

(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Index.hr/Preneo: V.M.)

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