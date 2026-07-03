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Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju požar u fabrici Energomash Belgorod, jednom od ključnih proizvođača u ruskom lancu snabdevanja energetskim sektorom.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Belgorod Foto: Printscreen/X

Fabrika, između ostalog, proizvodi opremu za ruske elektrane, kao i za naftnu i gasnu industriju. Razmere pričinjene štete za sada nisu poznate, ali se nakon navodnog napada iznad grada mogao videti gust dim.

"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, a ukrajinska vojska se za sada nije oglasila povodom prijavljenog napada.

Još nije poznato koje je oružje korišćeno u napadu, ali se Kijev u udarima na rusku infrastrukturu u velikoj meri oslanja na bespilotne letelice domaće proizvodnje.

Tokom prethodnih nekoliko meseci Ukrajinaje intenzivirala napade na energetska postrojenja na Krimu, kao i na drugim teritorijama pod ruskom kontrolom, nastojeći da poluostrvo izoluje od ostatka Rusije i prekine ključne vojne rute snabdevanja.

Ukrajinske Snage za bespilotne sisteme (USF) saopštile su da su tokom 48-časovne operacije, sprovedene 1. i 2. jula, pogodile 12 trafostanica i jednu gasnu distributivnu stanicu na teritorijama pod ruskom kontrolom.

Belgorod je često meta ukrajinskih napada zbog blizine linije fronta. Nalazi se oko 70 kilometara od ukrajinskog grada Harkova.

Navodni napad dolazi u trenutku kada Kijev nastavlja da pojačava kampanju protiv ruske naftne i gasne infrastrukture, koja predstavlja jedan od ključnih izvora prihoda Moskve za finansiranje rata u Ukrajini.

Istovremeno, Rusija se suočava sa sve većom nestašicom goriva, dodatno pogoršanom ukrajinskim napadima dronovima na rafinerije nafte.