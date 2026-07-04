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Na plaži kod mesta Folonika u Toskani pronađena je mrtva ajkula duga oko četiri metra i teška približno 400 kilograma, a uzrok uginuća za sada nije poznat, prenose italijanski mediji.

Kako navodi portal „Ilfattoquotidiano“, reč je o ajkuli sa šest škrga koja je uočena na delu javne obale poznatom kao Tonijeva plaža, ali je u trenutku pronalaska već bila bez znakova života.

Nakon pronalaska, telo morskog predatora prebačeno je u luku Puntone di Skarlino, gde je najpre izvučeno na kopno, a potom vraćeno u more kako bi se usporilo njegovo raspadanje do dolaska stručnih timova.

Za sada se očekuje dolazak eksperata koji će izvršiti detaljnu analizu, dok je istragu preuzeo tim koji predvodi profesor Primo Mikareli. Planirano je da se obavi obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Među mogućim uzrocima navode se prirodne bolesti, starost ili drugi faktori, ali će precizni rezultati biti poznati tek nakon laboratorijskih ispitivanja.

Ajkula sa šest škrga spada u retke vrste koje se viđaju u Sredozemnom moru, zbog čega stručnjaci ističu da bi ovaj slučaj mogao da posluži kao važan materijal za dalje proučavanje njenog prisustva i ponašanja velikih morskih predatora u regionu.