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Pojedini ruski mediji su tvrdili da se snažni zemljotresi u Venecueli i netipični potresi na Krimu ne moraju posmatrati samo kao prirodni fenomeni, već i u širem geopolitičkom kontekstu, uz otvaranje pitanja takozvanog "tektonskog oružja", iako za to ne postoje zvanične potvrde seizmoloških službi.

U tim analizama navodilo se da su nedavni potresi pokrenuli nove spekulacije o mogućim tehnološkim uticajima na Zemljinu koru, dok je naučna zajednica takve tvrdnje svrstala u domen teorija zavere, objašnjavajući ih prirodnim tektonskim procesima.

Foto: RONALD PENA R/EFE

O temi su za Kurir televiziju u emisiji "Redakcija" govorili meteorolog Ivan Ristić i prof. dr Dragan Milovanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

Uticaj unutrašnjih procesa planete Zemlje na temperaturu i seizmičku aktivnost

Ivan Ristić je objasnio da se uobičajeno stvari posmatraju "odozgo nadole", iako, kako je naveo, ključni uticaji dolaze iz dubine Zemlje.

- Mi često pogrešno gledamo, odozgo na dole. Mislimo da ono što se dešava iznad zemlje, klima, sunčevo zračenje i toplota, utiče na ono što se dešava ispod površine. Međutim, ja smatram da je obrnuto. Dešavanja unutar planete, koja još uvek nisu dovoljno istražena, imaju veliki uticaj. Do sada smo stigli da istražimo tek 10 do 12 kilometara dubine i tamo smo videli ekstremne uslove. Geotermalna energija dolazi ka površini i može da izaziva zemljotrese i vulkansku aktivnost. Jezgro Zemlje je izuzetno toplo, oko 6.000 stepeni, i postoje oscilacije u količini energije koja dolazi ka površini - naveo je Ristić.

meteorolog Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Dodao je i da unutrašnji procesi planete imaju ključnu ulogu u globalnim promenama temperature i seizmičkoj aktivnosti.

- Mnogi naučnici smatraju da unutar Zemlje postoji stalna energija, pa čak i procesi slični fuziji. Zbog toga planetu ne možemo lako ohladiti. Ona ostaje topla i aktivna, a postoje periodi kada se više energije oslobađa ka površini, što utiče i na zemljotrese i na vulkane. Sve to pokazuje da treba gledati unutrašnje procese, a ne samo spoljašnje uticaje - zaključio je Ristić.

Uticaj subdukcije ploča na zemljotrese i značaj seizmičkih merenja

Dragan Milovanović je naveo da se kretanje i sudaranje tektonskih ploča odvija pod različitim uglovima, što direktno utiče na jačinu i učestalost seizmičkih aktivnosti.

- Morski odnos se pomera zavisno od toga kako se jedna ploča podvlači pod drugu. Ona nije uvek direktno jedna na drugu, već ide pod određenim uglom. Taj ugao subdukcije nije svuda isti, negde je veći, negde manji, a deo stena puca dok deo ostaje netaknut. Upravo to oslobađanje energije izaziva zemljotrese. Seizmička merenja se rade širom sveta, u Evropi, Americi i Japanu, gde postoji veliki broj stanica koje beleže podatke iz različitih uglova i oni se međusobno porede i korelišu - objasnio je Milovanović.

prof. dr Dragan Milovanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu Foto: Kurir Televizija

Dodao je i da savremena seizmološka istraživanja imaju širi značaj od samog lociranja zemljotresa, jer omogućavaju i dublje razumevanje sastava Zemlje.

- Političke okolnosti ponekad otežavaju korektnu interpretaciju podataka, iako su oni veoma značajni. Na osnovu brzine seizmičkih talasa možemo da odredimo sastav Zemlje do dubina koje još uvek ne možemo direktno da istražimo. Ti podaci nam pokazuju kakve su stene ispod površine, a mogu imati i značaj u proceni potencijala za rudna ležišta ili seizmičku aktivnost. Zbog toga je važno da se svi podaci stalno porede i analiziraju kako bi se dobila što preciznija geološka slika - zaključio je Milovanović.

01:49 "NISMO MI MARS, JEZGRO KLJUČA NA 6.000 STEPENI!" Ristić šokirao: Pogrešno gledamo na klimu, Zemlja ima temperaturu isto KAO ČOVEK! Izvor: Kurir televizija

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01:00:24 26.06.2026. ZASTAŠUJUĆE SCENE U VENECUELI,POSLE RAZORNOG ZEMLJOTRESA RASTE BROJ MRTVIH. Izvor: Kurir TV