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Nedelju dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu, zvaničan broj žrtava i dalje deluje iznenađujuće nizak, kako građanima te zemlje, tako i međunarodnoj javnosti.

Vršilac dužnosti predsednika, Delsi Rodrigezsaopštila je u četvrtak da je u zemljotresima poginulo najmanje 2.595 ljudi, što je za 300 više nego prema prethodnom dnevnom izveštaju.

Doktorka sudske patologije, koja je iz straha po sopstveni život želela da ostane anonimna, rekla je za CNN da veruje kako je zvaničan broj poginulih višestruko potcenjen i da predstavlja "ni trećinu stvarnog broja žrtava".

Prema njenim rečima, improvizovana mrtvačnica u lučkom gradu La Gvaira, jednom od područja najteže pogođenih zemljotresom, svakodnevno prima oko 400 tela.

Mnogi nastradali toliko su unakaženi ili u poodmakloj fazi raspadanja da ih je gotovo nemoguće identifikovati. Rashladni kamioni više nemaju mesta, zbog čega se vreće sa telima ostavljaju napolju na suncu, gde se tela ubrzano raspadaju.

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Sumnje u zvanične podatke

Ona nije jedina koja sumnja u zvanične brojke. Opoziciona političarka Marija Korina Mačado optužila je vlast da umanjuje razmere katastrofe. Venecuelanci u inostranstvu pokrenuli su nezvanične platforme za prijavu nestalih osoba, pošto vlast već danima ne objavljuje podatke o broju nestalih.

I dalje se veruje da se veliki broj ljudi nalazi ispod ruševina srušenih višespratnica, pa će biti potrebno još vremena da se utvrdi konačan broj žrtava. CNN je zatražio komentar venecuelanske vlade o načinu na koji vodi evidenciju poginulih i proceni broja nestalih, ali odgovor nije stigao.

- La Gvaira je neopisiva. Toliko je žrtava, toliko porodica. Zemljotres je najteže pogodio najsiromašnije građane - rekla je doktorka. Kako navodi, mnoge porodice same izvlače tela svojih najbližih iz ruševina.

- Ljudi sami donose tela svojih mrtvih, jer civilna zaštita, vatrogasci i hitne službe više ne mogu da stignu da ih izvuku - rekla je ona.

Iako broj poginulih raste, a stanovnici tvrde da su groblja preopterećena, Rodrigez insistira da niko neće biti sahranjen u masovnoj grobnici.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Procene govore o desetinama hiljada poginulih

Prve procene Američkog geološkog zavoda (USGS) ukazivale su na veliku verovatnoću da je u dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni poginulo više desetina hiljada ljudi.

Venecuelanska vlada, osim svakodnevnog ažuriranja broja poginulih, nije iznela procenu konačnog broja žrtava.

- Sigurno govorimo o broju koji će biti veći od dosad prijavljenog - izjavio je u utorak koordinator Ujedinjenih nacija za Venecuelu, Đanluka Rampola del Tindaro.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

"Informacioni rat"

Kritičari smatraju da zvanični podaci pokazuju da vlast namerno umanjuje broj poginulih. Sumnje nisu bez osnova. Nakon katastrofalnih klizišta i poplava u La Gvairi 1999. godine, vlada tadašnjeg predsednika Uga Čaveza nikada nije objavila zvaničan broj stradalih.

Marija Korina Mačado izjavila je u video-obraćanju na Instagramu da vlast pokušava da prikrije razmere katastrofe i optužila je vladu da blokira komunikacije.

Mačado, koja je napustila zemlju u decembru, tvrdi da je ove sedmice pokušala da se vrati kako bi pomogla ugroženima, ali da joj vlast nije dozvolila ulazak u zemlju.

Portparol američkog Stejt departmenta izjavio je da bi "uvođenje osetljivih političkih pitanja u ovom trenutku bilo kontraproduktivno za napore pomoći nakon ove tragedije".

Organizacija za ljudska prava "Provea" saopštila je u nedelju da "zvanični podaci o zemljotresu izazivaju više pitanja nego što daju odgovora".

- Potrebna nam je potpuna transparentnost u odgovoru na ovu nacionalnu tragediju - navodi se u saopštenju.

1/12 Vidi galeriju Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Stručnjaci pozivaju na oprez

Profesor sociologije sa Univerziteta Tjulejn i stručnjak za Venecuelu Dejvid Smajld smatra da još nema dovoljno dokaza da vlast namerno prikriva broj poginulih.

- Potrebno je mnogo više istraživanja pre nego što zaključimo da vlada skriva broj žrtava - rekao je za CNN.

On smatra da vlast nema naročit motiv da smanjuje broj poginulih jer bi upravo veći broj žrtava mogao da posluži kao argument za dobijanje veće međunarodne pomoći.

Smajld podseća i na razlike u odnosu na katastrofu iz 1999. godine, kada su poplave odnele mnoga tela u more, a neka nikada nisu pronađena.

- U Venecueli se gotovo svaki događaj odmah politizuje. I vlast i opozicija koriste tragedije za ostvarivanje političkih ciljeva - upozorio je.

Sociolog Rafael Uskategi, direktor istraživačkog centra Laboratorio de Paz, ocenjuje da su neefikasnost državnog aparata i političko zapošljavanje dodatno otežali prikupljanje tačnih podataka.

- Vlada zna da bi pravi broj žrtava mogao ozbiljno da naruši kredibilitet Delsi Rodrigez i otvori pitanje sposobnosti države da upravlja krizom - rekao je.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Nezvanične baze nestalih

Zbog nedostatka zvaničnih informacija mnogi Venecuelanci koriste nezvanične internet stranice za potragu za nestalima.

Jedna od njih je "Venezuela Reporta", baza podataka zasnovana na prijavama građana, koja procenjuje da se nakon zemljotresa vodi kao nestalo više desetina hiljada ljudi.

Jedan venecuelanski preduzetnik iz Majamija rekao je da je bazu napravio pomoću Claude Code svega nekoliko sati nakon zemljotresa. Zbog straha od odmazde zamolio je da mu se ne objavljuje ime.

- Ovo je sada informacioni rat. Vlast ne može da objavi stvaran broj poginulih jer bi se pokazalo koliko je bila neefikasna - rekao je.

Vlada je saopštila da i dalje utvrđuje koliko se ljudi nalazilo u najteže pogođenim oblastima u trenutku zemljotresa.

Predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez izjavio je da je u najteže pogođenim delovima države La Gvaira bilo oko 30.000 ljudi, od kojih je približno 20.000 uspelo da pobegne ili je spaseno.

1/5 Vidi galeriju Majka izvučena iz ruševina sa bebom starom 18 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli Foto: Printscreen X, Printscreen/bbc.com

Tela se identifikuju po tetovažama i odeći

Doktorka patologije iz Karakasa kaže da su njene kolege potpuno iscrpljene. Iako je Venecuela dobila značajnu međunarodnu pomoć u spasilačkim akcijama, ona tvrdi da još nije stigao nijedan strani tim sudskih patologa koji bi pomogao u identifikaciji tela.

Zbog poodmaklog raspadanja mnogih tela, porodice ih prepoznaju po tetovažama, zubima ili garderobi, jer su DNK analize u Venecueli preskupe.

- Stiže toliko dece čija su tela toliko raspadnuta da ih ni njihove porodice više ne mogu prepoznati. Ne spavam. Ovo je užas.

Karelis Dvent doputovala je autobusom iz San Feliksa u Karakas kako bi identifikovala telo svog 22-godišnjeg brata. Rekla je za CNN da je potpuno iscrpljena. Njen brat izvučen je iz srušene zgrade prve noći nakon zemljotresa, ali je u utorak kasno uveče podlegao povredama.

1/4 Vidi galeriju Supruga fudbalera Ektora Bela, poginula u u Venecueli dok je spasavala ćerku tokom razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju Foto: Instagram

- Prepoznala sam ga po tetovaži ovde - rekla je pokazujući na vrat.

- Imam i druge članove porodice koji su poginuli.