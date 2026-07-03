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Ogromni plamen progutao je jahte i kampove, dok su uspaničeni turisti hitno evakuisani iz primorskog letovališta Kane an Rusijon (Canet-en-Roussillon). Šokantni snimci prikazuju kako veliki požar guta luksuznu jahtu u Kane an Rusijonu, u blizini Perpinjana.

Prema rečima gradonačelnice Stefani Lode, iz turističkog mesta evakuisano je više od 2.000 ljudi.

- Požar je oko 13:30 časova prešao reku Tet, najpre zahvatio kamp Le Marina, a zatim se, nošen jakim vetrom, proširio prema kampu Le Brasilia. Najpre smo preduzeli sve potrebne mere da okupimo ljude iz oba kampa na mestima za evakuaciju. Kada smo videli da će vatra preći reku Tet, doneli smo odluku o evakuaciji, aktivirali opštinski plan za vanredne situacije i angažovali rezervni sastav civilne zaštite. Imali smo dovoljno vremena, ali i sreće, da evakuišemo oba kampa, kao i čitavu tehničku zonu luke - rekla je gradonačelnica.

1/11 Vidi galeriju Požari na jugu Francuske Foto: CHLOE REULET/EPA, SDIS13/SDIS13, SDIS13/SDIS13

Jedan očevidac rekao je da je čuo "oko trideset eksplozija" dok se požar širio. Margo Munoz izjavila je da se "vatra širila neverovatnom brzinom", dok je gust dim prekrio čitavo područje.

Šumski požari zahvatili su jug Francuske nakon višenedeljnog toplotnog talasa tokom kojeg su zabeležene rekordno visoke temperature. Najteže su pogođeni departmani Od (Aude) i Ero (Hérault), gde je vatra zahvatila više od 2.200 hektara zemljišta.

Na terenu je angažovano oko 800 vatrogasaca koji pokušavaju da stave požare pod kontrolu. Francuski premijer, Sebastijan Lekornu izjavio je da je od početka letnje sezone izbilo skoro 7.000 požara.

Više od 80 kvadratnih kilometara zemljišta potpuno je uništeno u vatrenoj stihiji. Premijer je situaciju opisao kao veoma napetu. U departmanu Od angažovani su i kanaderi koji iz vazduha pokušavaju da obuzdaju vatru.

Međutim, lokalni zvaničnik Alen Bike upozorio je da rast temperature i sve jači vetar dodatno pogoduju širenju požara. Prošle godine departman Od pogodio je najteži šumski požar u Francuskoj u poslednjih nekoliko decenija.