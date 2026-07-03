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Dramatične scene iz Soluna juče su obišle svet nakon serije koordinisanih napada plinskim bombama na domove političara vladajuće stranke. U jednom od napada život je izgubila žena koja je od zadobijenih povreda preminula na intenzivnoj nezi, dok je više osoba, među kojima i kandidatkinja za poslanika, povređeno.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Zoran Milivojević, karijerni diplomata, dr Rajko Petrović, politikolog i Jasmina Pavlović - Stamenić, dopisnica Politike iz Atine.

- Najnovije informacije iz Grčke pokazuju da još niko nije preuzeo odgovornost za napade u Solunu, dok policija intenzivno traga za počiniocima, koje je ovaj slučaj okarakterisala kao teroristički akt, s obzirom na to da je jedna osoba izgubila život. Na mestu napada pronađeni su i tragovi, uključujući lepljive trake na kojima bi, kako se veruje, mogli biti otisci, a prema nezvaničnim informacijama počinioci su najverovatnije trojica mlađih muškaraca, starosti između 25 i 30 godina, koji su nakon postavljanja eksplozivnih naprava pobegli na motorima - rekla je Pavlović - Stamenić.

Foto: Kurir Televizija

Širenje panike i oštra reakcija vlasti

Kako je objasnila, napadi na dve lokacije izazvali su veliku uznemirenost u Grčkoj i reakciju državnog vrha, koji je poručio da se nasilje tog tipa više neće tolerisati.

- Napadi su izvedeni između dve lokacije udaljene nekoliko kilometara, od kojih je na jednoj zabeležen i najteži incident, što je izazvalo veliku paniku u Grčkoj i otvorilo strah od mogućeg povratka ozbiljnijih terorističkih struktura u zemlji koja se decenijama suočavala sa političkim nasiljem. Na lice mesta odmah je izašao i premijer Grčke Kirijakos Micotakis, koji je poručio da država povlači "crvene linije" i da se ekstremističko nasilje više neće tolerisati, ocenjujući da ovakvi napadi predstavljaju direktan udar na demokratski sistem - kaže ona.

Milivojević je ocenio da je reč o unutrašnjem terorizmu, ističući da politička polarizacija i šire evropske tenzije mogu biti među faktorima koji su doprineli ovakvim događajima.

- Izvorno je reč o unutrašnjem, domaćem terorizmu, a i već je rečeno da Grčka ima iskustva sa takvim pojavama. Očigledno je da je politička polarizacija jedan od mogućih uzroka ovakvih događaja. Ja sam bliži oceni da je u pitanju ekstremna levica nego desnica. Takođe, treba uzeti u obzir i širi kontekst u Evropi - ratne tenzije, pritisci i atmosfera koja utiče i na svest i na političko ponašanje ljudi - naveo je.

Zoran Milivojević, karijerni diplomata Foto: Kurir Televizija

- Sve to proizvodi i socijalno-ekonomske posledice, pa je Evropa danas manje stabilna nego pre nekoliko godina. U takvim okolnostima raste politički naboj, a istorija nas uči da se u kriznim vremenima javljaju ekstremističke pojave - poput Crvenih brigada u Italiji i ubistva Alda Mora. To uvek postoji kao potencijal i može ponovo da se aktivira - rekao je.

Petrović je za Kurir televiziju naveo da se slaže sa ocenama drugih učesnika u diskusiji i ocenio da bi potencijalni počinioci pre mogli biti povezani sa radikalnom levicom nego sa krajnje desnim organizacijama.

- Pa, kao prvo, moram da se složim sa ocenama uvaženih sagovornika o svemu što se dešava u Grčkoj, odnosno u Solunu tokom poslednjeg dana. Pridružujem se i mišljenju gospodina Milivojevića da bih pre označio krajnju, odnosno radikalnu levicu u Grčkoj kao potencijalnog izvršioca ovih terorističkih činova, nego Zlatnu zoru i druge radikalno desne organizacije, iako su one u prethodnim godinama pokazivale na šta su spremne - od uličnih sukoba do bacanja molotovljevih koktela i sličnog - istakao je.

dr Rajko Petrović, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Reč je o velikoj tragediji za Grčku, jer je Solun drugi grad po veličini u zemlji, sa izuzetnim geostrateškim položajem i značajem kao kapija Grčke prema Maloj Aziji. Zbog toga javnost sve ovo prati sa velikom pažnjom. Takođe se slažem da u više evropskih zemalja postoji ozbiljna politička polarizacija, pre svega na relaciji levica-desnica, ali i kroz sukob između onoga što se naziva levo-liberalnim i globalističkim strujama - za emisiju "Redakcija", objasnio je Petrović.

01:59 DA LI SE U GRČKU VRAĆA JEZIVI UNUTRAŠNJI TERORIZAM? Stručnjaci upozorili: Iza napada u Solunu stoji radikalna levica?! Izvor: Kurir televizija

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