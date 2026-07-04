Slušaj vest

Francusko pravosuđe našlo se u centru kontroverze nakon što je iz pritvora pušten muškarac optužen za pokušaj ubistva dvojice mladića, i to zbog, kako se navodi, pravne praznine nastale nakon isteka roka za izmenu zakona o maloletničkom krivičnom postupku.

Prema navodima pravosudnih izvora, odluka je doneta nakon što je Ustavni savet Francuske prethodno ukinuo deo Zakona o maloletničkom krivičnom pravosuđu iz 2019. godine, uz ocenu da nije dovoljno prilagođen pravilima koja važe za punoletne osobe. Zakonodavcu je dat rok od godinu dana da usvoji nova rešenja, ali do isteka roka 1. jula ove godine izmene nisu usvojene.

Zbog toga je sud, pozivajući se upravo na nepostojanje novog zakonskog okvira, odlučio da osumnjičenog pusti na slobodu uz stroge mere sudskog nadzora.

Državno tužilaštvo je najavilo žalbu na ovu odluku.

- Državno tužilaštvo je još juče podnelo kasacionu žalbu protiv odluke istražnog veća koja sadrži očiglednu grešku u proceni - izjavila je za BFM glavna tužiteljka u Ruanu.

Odluka je izazvala oštre reakcije i u pravosudnim krugovima. Jedan od izvora ocenio je da je reč o ozbiljnoj grešci: "Ništa u pravu ne predstavlja osnov za ovakvu odluku i sve ukazuje na ozbiljnu pravosudnu grešku."

Dvadesetogodišnji Edi A. optužen je da je u januaru 2024. godine, tada kao 18-godišnjak, pokušao da ubije dvojicu mladića tokom tuče pod dejstvom alkohola u mestu Bur-Ašar u Normandiji. Žrtve su uspele da pobegnu uprkos teškim povredama.

On je od januara 2024. godine bio u istražnom pritvoru, a pušten je uz mere koje uključuju zabranu napuštanja mesta stanovanja noću, obavezno javljanje policiji i zabranu kontakta sa žrtvama, uz mogućnost povratka u zatvor u slučaju kršenja uslova.

Prema pisanju francuskih medija, osumnjičeni je ranije bio predmet istrage zbog nasilja nad cimerom u zatvoru, što je zatvorska uprava okarakterisala kao zlostavljanje.