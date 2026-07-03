PREMIJER EVROPSKE DRŽAVE IZNENADA PODNEO OSTAVKU "Shvatio sam da više ne mogu da obavljam mandat u skladu sa svojim UVERENJIMA, odlučio sam da odstupim"
Moldavski premijer Aleksandru Munteanusaopštio je da odlazi s dužnosti, u iznenadnoj objavi koja sa sobom povlači i raspuštanje vlade. Munteanu, premijer od novembra 2025., nije dao potpuno objašnjenje za svoju odluku.
- Danas mi se završava mandat premijera. U trenutku kada sam shvatio da više ne mogu da obavljam svoj mandat u skladu sa svojim načelima i uverenjima, odlučio sam da odstupim - napisao je 62-godišnji Munteanu na platformi "Iks".
Ovaj potez je izazov za predsednicu Maju Sandu i njenu proevropsku Stranku akcije i solidarnosti (PAS). Sandu sada treba da održi konsultacije s parlamentarnim grupama, a zatim da nominuje kandidata za premijera.
Munteanu je imenovan za premijera nakon parlamentarnih izbora u septembru 2025., na kojima je PAS ubedljivo pobedio protivnika bliskog Rusiji i osvojio novi mandat za nastavak moldavskog puta prema Evropskoj uniji.
Pre toga je radio van Moldavije oko dve decenije, između ostalog i za Svetsku banku.
- Nastaviću da služim svojoj zemlji, na kojoj god poziciji bio - najavio je.
Moldavija, smeštena između Ukrajine i Rumunije, zemlja je kandidat za članstvo u EU. Politička moć decenijama oscilira između stranaka koje podržavaju bliže veze s Evropom i onih koje zagovaraju bolje odnose s Moskvom.
(Kurir.rs/Index.hr)