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Najmanje 40 ljudi poginulo je, a osam je povređeno nakon što je pretrpan putnički autobus velikom brzinom sleteo s puta u provaliju na jugozapadu Pakistana, saopštile su vlasti. Reč je o jednoj od najsmrtonosnijih saobraćajnih nesreća u toj zemlji poslednjih godina.

Autobus je iz za sada neutvrđenih razloga sleteo s puta i survao se u provaliju u mestu Dana Sar, udaljenom području blizu granice pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva, saopštio je portparol vlade Beludžistana Šahid Rind.

Prema njegovim rečima, autobus nije prevozio samo svoje putnike, već i putnike iz drugog autobusa koji se ranije pokvario, zbog čega je bio pretrpan. Dodao je da spasilačke službe rade na identifikaciji poginulih.

Predsednik Pakistana, Asif Ali Zardari izrazio je saučešće porodicama poginulih i poželeo brz oporavak povređenima. Naložio je nadležnim službama da obezbede najbolju moguću medicinsku negu povređenima.

Saučešće je izrazio i glavni ministar Beludžistana Sarfraz Bugti, koji je takođe zatražio od nadležnih organa da povređenima pruže odgovarajuće lečenje.

Saobraćajne nesreće su česte u Pakistanu zbog lošeg stanja puteva, slabe primene saobraćajnih propisa i rizične vožnje, naročito u planinskim oblastima.