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Venecuelu su prošle srede pogodila dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru. Tom prilikom poginuo je veliki broj ljudi, još više je povređenih i nestalih.

Prema zvaničnim informacijama i poslednjem izveštaju privremene predsednice Delsi Rodrigez, u zemljotresima je poginulo najmanje 2.595 ljudi, što je za 300 više nego prema prethodnom dnevnom izveštaju. Više od 12.400 ljudi je povređeno.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Rodrigez nije iznela tačan broj nestalih osoba. Međutim, prema nezvaničnim informacijama koje prenose lokalni mediji, približno 38.500 ljudi se i dalje vodi kao nestalo.

Vlasti nastavljaju da procenjuju puni obim katastrofe, dok su spasilačke i operacije potrage i oporavka i dalje u toku. Među poginulim građanima je i značajan broj sportista.

Poslednja u nizu objava na društvenim mrežama je i objava na Instagram nalogu Venecuelanke Joane Hernandez.

Poruka posvećena poginulim malim bejzbol igračima u Venecueli Foto: Instagram/printscreen

- Velika tuga za venecuelanski bejzbol, Postoje tragedije koje ostavljaju ožiljke zauvek i ova je jedna od njih. Sa njima nisu nestali samo snovi o dolasku do lige MLB-a, nestali su i smeh, zagrljaji, nade i budućnost stotina porodica koje su ih svakog popodneva gledale kako trče ka bejzbol terenu sa rukavicom i srcem punim nade.

Poginuli dečaci bejzbol igrači Foto: Instagram/printscreen

- Danas venecuelanski bejzbol ćuti. Svaki stadion, svaka akademija i svaki tim žale za odsustvom onih koji su predstavljali budućnost ovog sporta i čitave zemlje. Neka njihovo sećanje živi zauvek u svakom bacanju, svakom udarcu i svakom detetu koje nastavi da juri isti san koji su i oni nekada imali. Letite visoko, mali "Criollitosi". Nikada nećete prestati da budete deo srca Venecuele - napisala je Joana Hernandez.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Podsetimo, u zemljotresu je poginula i supruga poznatog venecuelanskog bejzbol igrača i zvezde MLB-a Gorkisa Ernandeza. Više o tome pročitajte OVDE,

Argentinskom fudbaleru su poginuli žena i dvoje dece, a više o tome možete pročitati OVDE.

Kapiten muške odbojkaške reprezentacije Venecuele Vilner Rivas vodi se kao nestao nakon razornog zemljotresa koji je pogodio oblast La Guaira, prenose venecuelanski mediji. Među nestalima su i članovi njegove porodice, a više o tome možete pročitati OVDE.