RAZORNA KATASTROFA ZAVILA ZEMLJU U CRNO: Više od 100 dece članova sportskog kluba poginulo u Venecueli, žrtve zemljotresa se broje, nestalo 38.500 ljudi
Venecuelu su prošle srede pogodila dva razorna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru. Tom prilikom poginuo je veliki broj ljudi, još više je povređenih i nestalih.
Prema zvaničnim informacijama i poslednjem izveštaju privremene predsednice Delsi Rodrigez, u zemljotresima je poginulo najmanje 2.595 ljudi, što je za 300 više nego prema prethodnom dnevnom izveštaju. Više od 12.400 ljudi je povređeno.
Rodrigez nije iznela tačan broj nestalih osoba. Međutim, prema nezvaničnim informacijama koje prenose lokalni mediji, približno 38.500 ljudi se i dalje vodi kao nestalo.
Vlasti nastavljaju da procenjuju puni obim katastrofe, dok su spasilačke i operacije potrage i oporavka i dalje u toku. Među poginulim građanima je i značajan broj sportista.
Poslednja u nizu objava na društvenim mrežama je i objava na Instagram nalogu Venecuelanke Joane Hernandez.
- Velika tuga za venecuelanski bejzbol, Postoje tragedije koje ostavljaju ožiljke zauvek i ova je jedna od njih. Sa njima nisu nestali samo snovi o dolasku do lige MLB-a, nestali su i smeh, zagrljaji, nade i budućnost stotina porodica koje su ih svakog popodneva gledale kako trče ka bejzbol terenu sa rukavicom i srcem punim nade.
- Danas venecuelanski bejzbol ćuti. Svaki stadion, svaka akademija i svaki tim žale za odsustvom onih koji su predstavljali budućnost ovog sporta i čitave zemlje. Neka njihovo sećanje živi zauvek u svakom bacanju, svakom udarcu i svakom detetu koje nastavi da juri isti san koji su i oni nekada imali. Letite visoko, mali "Criollitosi". Nikada nećete prestati da budete deo srca Venecuele - napisala je Joana Hernandez.
Podsetimo, u zemljotresu je poginula i supruga poznatog venecuelanskog bejzbol igrača i zvezde MLB-a Gorkisa Ernandeza. Više o tome pročitajte OVDE,
Argentinskom fudbaleru su poginuli žena i dvoje dece, a više o tome možete pročitati OVDE.
Kapiten muške odbojkaške reprezentacije Venecuele Vilner Rivas vodi se kao nestao nakon razornog zemljotresa koji je pogodio oblast La Guaira, prenose venecuelanski mediji. Među nestalima su i članovi njegove porodice, a više o tome možete pročitati OVDE.
Posebno je tužna priča o ženi fudbalera koja je poginula u zemljotresu, a poslednje atome snage je uložila da spasi njihovu bebu. Više o tome pročitajte OVDE.
(Kurir.rs/Piše: V.M.)