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Italiju, nakon toplotniog talasa, zahvatile snažne oluje praćene gradomi udarima vetra koji bi mogli da premaše 100 kilometara na čas, dok je na prevoju Stelvio u Alpima pao sneg

Nevreme je izazvalo i poplave, obaralo drveće i odnosilo krovove na pojedinim područjima.

Meteorolozi navode da je do pogoršanja vremena došlo usled prodora hladnog fronta iz severne Evrope koji se sudario sa masom izuzetno toplog vazduha koja je prethodnih sedmica zahvatila Italiju, prenosi portal Quotidiano.

Prema prognozama, nevreme će se sa severa zemlje tokom narednih dana proširiti i na centralne i južne delove Italije, donoseći pad temperatura i osveženje, ali i rizik od ekstremnih vremenskih pojava.

Italijanske vlasti izdale su narandžasto upozorenje zbog opasnosti od oluja za veći deo Lombardije, dok je žuti meteoalarm na snazi u više regiona, uključujući Veneto, Furlaniju Julijsku krajinu, Trentino-Južni Tirol i Emiliju Romanju.

Meteorolozi upozoravaju da bi nakon kratkotrajnog zahlađenja već tokom vikenda Italiju mogao da pogodi novi talas visokih temperatura.

(Kurir.rs/Quotidiano)

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