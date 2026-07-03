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Glavna osumnjičena za eksploziju koja se dogodila u Monakuu ponedeljak, 29. juna, ukrajinska državljanka Anastasija Berezovska (39), "nije delovala sama", izjavio je zamenik državnog tužioca Monaka Morgan Rejmond na konferenciji za novinare održanoj u petak, 3. jula.

Tokom obraćanja medijima, zamenik tužioca i generalni kontrolor javne bezbednosti izneli su ključne detalje dosadašnje istrage, uključujući informacije o prerušavanju osumnjičene i mogućim saučesnicima, čija se uloga još ispituje.

Anastasija Berezovskaja Foto: Interpol

Prema rečima Rejmonda, istražiteljima su bila potrebna 48 sata da identifikuju glavnu osumnjičenu.

- Nije delovala sama. Dvojica muškaraca uhapšena su prethodnih dana, ali do sada nije utvrđeno da su umešani u napad. Zbog toga su pušteni iz pritvora - rekao je on.

Prema informacijama koje su izneli istražni organi, meta napada bila je porodica ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva, koja se u trenutku eksplozije vraćala sa večere pored mora.

Vadim Jermolajev Foto: Printskrin X

Osumnjičena je čekala žrtve sedeći na klupi na Trgu Mulin (Place des Moulins), a zatim je eksplozivnu napravu, koju je izvadila iz svoje torbe za kupovinu, postavila na stepenice zgrade.

Kako je naveo zamenik tužioca, potom se okrenula kako bi proverila da li su žrtve još u blizini, nakon čega je daljinskim upravljačem aktivirala eksploziv. Dodao je da je korišćena naprava bila improvizovana, odnosno ručno napravljena.

Jedna od tri povređene osobe i dalje je u životnoj opasnosti. Prema informacijama do kojih je došao medij, reč je o partnerki ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva, kojoj je zbog teških povreda izazvanih eksplozijom amputirana noga.

"Žena prerušena u muškarca"

Prvi snimci sa nadzornih kamera prikazuju muškarca sa crnom kapom i širokom odećom. Međutim, detaljnijom analizom video-zapisa istražitelji su utvrdili da se ista osoba, obučena na isti način i sa istom torbom, nekoliko dana ranije više puta pojavljivala u Monaku.

Vadim Jermolajev Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA, Printskrin X

Prema navodima tužilaštva, osumnjičena je 26. i 27. juna obilazila lokacije i pripremala napad, pritom se prerušavajući u muškarca.

Dan kasnije, 28. juna, nadzorne kamere zabeležile su ženu koja je obavljala sličan obilazak, za koju istražitelji veruju da je takođe bila Berezovska. Opisali su je kao krupniju ženu sa najmanje jednom tetovažom.

1/5 Vidi galeriju Eksplozija u Monaku Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Tokom istrage, policija je identifikovala i automobil registrovan u Nemačkoj, koji je bio iznajmljen i primećen u Monaku. Praćenjem njegovog kretanja istražitelji su rekonstruisali putanju vozila kroz Italiju i više evropskih zemalja, sve do povratka vlasniku u Nemačku.

Generalni kontrolor javne bezbednosti Monaka, Erik Arela istakao je da istraga još nije završena i da identifikacija svih mogućih učesnika još traje. On je pohvalio "izuzetan rad bezbednosnih službi Monaka", navodeći da je u istrazi učestvovalo oko 200 ljudi.