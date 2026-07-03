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Kruzer "Ruby Princess", u vlasništvu kompanije "Princess Cruises", trenutno se nalazi usidren kod obale San Franciska u Kaliforniji, dok su na snazi pojačane sanitarne mere.

Više od 100 putnika i 20 članova posade prijavilo je simptome norovirusa, pre svega dijareju i povraćanje. Kruzer je bio na 20-dnevnom krstarenju sa usputnim pristajanjima na Aljasci i u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija.

Na put je isplovio 12. juna, a u Sjedinjene Američke Države vratio se 2. jula. Izbijanje zaraze prijavljeno je 28. juna, saopštio je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Od ukupno 3.032 putnika na brodu, 102 je prijavilo zdravstvene tegobe, dok su simptomi potvrđeni i kod 23 od ukupno 1.144 člana posade.

- Program za sanitarnu kontrolu brodova (VSP) na daljinu prati situaciju, uključujući procenu mera koje je brod preduzeo u odgovoru na epidemiju i sprovođenje sanitarnih procedura - navodi se u saopštenju CDC-a.

Dodaje se da je kompanija "Princess Cruises" pojačala čišćenje i dezinfekciju broda, uzela uzorke od obolelih putnika, izolovala osobe sa simptomima i sarađuje sa stručnjacima VSP-a.

- Kompanija "Princess Cruises" može da potvrdi da je manji broj putnika prijavio blaže gastrointestinalne tegobe tokom dvadesetodnevnog putovanja kruzera "Ruby Princess", koje je počelo 12. juna iz San Franciska - navodi se u saopštenju kompanije.

- Naša posada je odmah reagovala primenom pojačanih sanitarnih protokola na brodu. Broj novih slučajeva od tada opada i trenutno je nizak.

Vlasti su saopštile da se na brodu sprovodi "temeljno čišćenje i dezinfekcija" pre nego što isplovi na naredno putovanje, koje je planirano za petak popodne.