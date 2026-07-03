"TEROR JE NJIHOV JEDINI ARGUMENT" Nastavljeni ruski udari na Ukrajinu, raste broj MRTVIH, a žrtve su i DECA! Zelenski: "Ubijena četiri člana iste porodice"
Posle najvećeg ruskog napada na Kijev od početka rata, Moskva je tokom noći između 2. i 3. jula izvela novi talas udara širom Ukrajine, ponovo gađajući stambene objekte i civilnu infrastrukturu.
U napadima je tokom prethodnog dana poginulo najmanje 17 ljudi, dok je 125 osoba povređeno, saopštile su lokalne vlasti.
Među poginulima su dvogodišnja i sedmogodišnja devojčica, dok je najmanje još desetoro dece povređeno u napadima u četiri ukrajinske oblasti.
- Teror je jedini argument koji im je preostao kako ne bi zaustavili rat - izjavio je predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, navodeći da su u ruskim napadima u Hersonskoj oblasti ubijena četiri člana iste porodice, deca i jedan lekar kada je bolnica direktno pogođena.
- Tačno su znali gde gađaju i da to nema nikakvu vojnu svrhu - dodao je Zelenski.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je oborilo jednu od dve navođene rakete H-59/69 i 82 od ukupno 105 jurišnih dronova koje je Rusija lansirala tokom noći.
Pogoci jedne rakete H-59/69 i 21 drona zabeleženi su na 16 lokacija, dok su ostaci oborenih vazdušnih ciljeva pali na pet mesta.
Četvoročlana porodica poginula u Sumskoj oblasti
U ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je pet osoba, a 34 su povređene, saopštio je guverner Oleh Hrihorov.
Među žrtvama je četvoročlana porodica - 76-godišnji muškarac, dve žene stare 39 i 26 godina i dvogodišnja devojčica - koji su poginuli kada je ruski dron pogodio njihovu kuću u opštini Romenski.
Na drugoj lokaciji u istoj oblasti u napadu dronom poginula je i 49-godišnja žena.
Sedmogodišnja devojčica među žrtvama u Dnjepropetrovskoj oblasti
U snažnom talasu napada na Dnjepropetrovsku oblast poginule su tri osobe, dok su 24 povređene. Među poginulima su sedmogodišnja devojčica i 66-godišnji muškarac, dok su među povređenima jedanaestogodišnja devojčica i četrnaestogodišnji dečak.
Napadi su nastavljeni i tokom jutra, kada je oko 10 časova po lokalnom vremenu poginula još jedna osoba, a pet ih je ranjeno.
Žrtve i u drugim oblastima
U Donjeckoj oblasti u ruskim napadima poginulo je četvoro ljudi, dok je 12 ljudi povređeno, saopštio je guverner Vadim Filaškin.
U Hersonskoj oblasti poginule su dve osobe, a 16 ih je povređeno, rekao je guverner Oleksandar Prokudin.
U Harkovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno, među njima i četvoro dece, saopštio je guverner Oleh Sinjehubov.
U gradu Lozova ruski dron tipa "Geran-2" pogodio je stambeno naselje i ranio šest članova jedne porodice.
Desetogodišnja devojčica zadobila je povrede od eksplozije i opekotine na oko 40 odsto tela i u kritičnom je stanju prevezena u bolnicu.
U Nikolajevskoj oblasti poginula je jedna osoba, dok je sedmoro povređeno.
Guverner Vitalij Kim rekao je da je 45-godišnji muškarac stradao kada je dron "Šahed" pogodio benzinsku pumpu.
U Zaporoškoj oblasti povređeno je 11 ljudi, među kojima i četvoro dece, saopštio je guverner Ivan Fedorov.
U Kijevu raste broj žrtava prethodnog napada
U međuvremenu, spasilačke ekipe nastavljaju potragu na tri lokacije u Kijevu nakon ruskog napada izvedenog 2. jula.
Prema rečima Volodimira Zelenskog, broj poginulih porastao je na 30, dok se još deset osoba vodi kao nestalo.
- Akcija potrage trajaće onoliko dugo koliko bude potrebno - poručio je Zelenski, izražavajući saučešće porodicama stradalih.
U Kijevu je 3. jul proglašen Danom žalosti u znak sećanja na žrtve napada.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)