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NAJSNAŽNIJI UDAR NA KIJEV OD POČETKA RATA

NAJSNAŽNIJI UDAR NA KIJEV OD POČETKA RATA

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Posle najvećeg ruskog napada na Kijev od početka rata, Moskva je tokom noći između 2. i 3. jula izvela novi talas udara širom Ukrajine, ponovo gađajući stambene objekte i civilnu infrastrukturu.

U napadima je tokom prethodnog dana poginulo najmanje 17 ljudi, dok je 125 osoba povređeno, saopštile su lokalne vlasti.

Među poginulima su dvogodišnja i sedmogodišnja devojčica, dok je najmanje još desetoro dece povređeno u napadima u četiri ukrajinske oblasti.

- Teror je jedini argument koji im je preostao kako ne bi zaustavili rat - izjavio je predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, navodeći da su u ruskim napadima u Hersonskoj oblasti ubijena četiri člana iste porodice, deca i jedan lekar kada je bolnica direktno pogođena.

- Tačno su znali gde gađaju i da to nema nikakvu vojnu svrhu - dodao je Zelenski.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je oborilo jednu od dve navođene rakete H-59/69 i 82 od ukupno 105 jurišnih dronova koje je Rusija lansirala tokom noći.

Pogoci jedne rakete H-59/69 i 21 drona zabeleženi su na 16 lokacija, dok su ostaci oborenih vazdušnih ciljeva pali na pet mesta.

1/7 Vidi galeriju Kijev Foto: Printscreen/X

Četvoročlana porodica poginula u Sumskoj oblasti

U ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je pet osoba, a 34 su povređene, saopštio je guverner Oleh Hrihorov.

Među žrtvama je četvoročlana porodica - 76-godišnji muškarac, dve žene stare 39 i 26 godina i dvogodišnja devojčica - koji su poginuli kada je ruski dron pogodio njihovu kuću u opštini Romenski.

Na drugoj lokaciji u istoj oblasti u napadu dronom poginula je i 49-godišnja žena.

Sedmogodišnja devojčica među žrtvama u Dnjepropetrovskoj oblasti

U snažnom talasu napada na Dnjepropetrovsku oblast poginule su tri osobe, dok su 24 povređene. Među poginulima su sedmogodišnja devojčica i 66-godišnji muškarac, dok su među povređenima jedanaestogodišnja devojčica i četrnaestogodišnji dečak.

Napadi su nastavljeni i tokom jutra, kada je oko 10 časova po lokalnom vremenu poginula još jedna osoba, a pet ih je ranjeno.

1/5 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev. Poginulo 10, ranjeno 56 ljudi, među kojima i dvoje dece. Veliki broj Kijevljana spas potražio u stanicama metroa. Foto: Printscreen/X

Žrtve i u drugim oblastima

U Donjeckoj oblasti u ruskim napadima poginulo je četvoro ljudi, dok je 12 ljudi povređeno, saopštio je guverner Vadim Filaškin.

U Hersonskoj oblasti poginule su dve osobe, a 16 ih je povređeno, rekao je guverner Oleksandar Prokudin.

U Harkovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 16 je povređeno, među njima i četvoro dece, saopštio je guverner Oleh Sinjehubov.

U gradu Lozova ruski dron tipa "Geran-2" pogodio je stambeno naselje i ranio šest članova jedne porodice.

Desetogodišnja devojčica zadobila je povrede od eksplozije i opekotine na oko 40 odsto tela i u kritičnom je stanju prevezena u bolnicu.

U Nikolajevskoj oblasti poginula je jedna osoba, dok je sedmoro povređeno.

Guverner Vitalij Kim rekao je da je 45-godišnji muškarac stradao kada je dron "Šahed" pogodio benzinsku pumpu.

U Zaporoškoj oblasti povređeno je 11 ljudi, među kojima i četvoro dece, saopštio je guverner Ivan Fedorov.

1/9 Vidi galeriju Karol Navrocki i Volodimir Zelenski Foto: Czarek Sokolowski/AP, Pawel Supernak/PAP

U Kijevu raste broj žrtava prethodnog napada

U međuvremenu, spasilačke ekipe nastavljaju potragu na tri lokacije u Kijevu nakon ruskog napada izvedenog 2. jula.

Prema rečima Volodimira Zelenskog, broj poginulih porastao je na 30, dok se još deset osoba vodi kao nestalo.

- Akcija potrage trajaće onoliko dugo koliko bude potrebno - poručio je Zelenski, izražavajući saučešće porodicama stradalih.