Slušaj vest

Takva operacija mogla bi da podrazumeva upad ruskih vojnika preko granice, kao i raketne i napade dronovima na ključnu infrastrukturu. Izvori bliski poljskom predsedniku Karolu Navrockom rekli su za portal Onet da je Vašington u više navrata upozorio Varšavu na takav scenario. Prema tim navodima, operacija bi mogla da bude pokrenuta u narednim mesecima.

Kako tvrde izvori, cilj Kremlja bio bi da izazove paniku i natera zapadne zemlje da obustave vojnu pomoć Ukrajini. Prema informacijama koje prenosi Onet, provokacija bi mogla da uključi kopneni upad ruskih vojnika na teritoriju NATO-a.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Meta napada mogle bi da budu i elektrane, koje bi bile gađane dronovima kako bi Poljska bila primorana da aktivira svoje sisteme protivvazdušne odbrane.

Jedan izvor iz poljskih obaveštajnih službi upozorio je da bi mogao da bude izveden i "hibridni napad" preko granice. U takvoj operaciji, prema njegovim rečima, mogli bi da učestvuju ruski ili beloruski vojnici.

Rusija bi, navodno, mogla da predstavi incident kao posledicu greške u GPS navigaciji zbog koje su vojnici zalutali na teritoriju Poljske ili kao akciju spasavanja posade oborenog helikoptera. Postoji i mogućnost da Kremlj pokuša da odgovornost za napad pripiše Ukrajini.

Prema tim tvrdnjama, ruski plan zasniva se na pretpostavci da bi Sjedinjene Američke Države izvršile pritisak na Poljsku da ne uzvrati vatru, već da pristane na pregovore.

1/8 Vidi galeriju Putin na Božićnoj liturgiji nedaleko od Moskve Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Press Service

Povlačenje ruskih snaga potom bi bilo predstavljeno kao pobeda predsednika Vladimir Putin, što bi Moskvi omogućilo da stekne pregovaračku prednost.

Tokom eventualnih pregovora, Rusija bi, prema istim navodima, mogla da zahteva prekid zapadne vojne pomoći Ukrajini. Kopneni napad mogao bi da bude pokrenut ili izruske enklave Kalinjingradske oblasti, severno od Poljske, ili iz Belorusije, na istoku.

Ove tvrdnje dolaze u trenutku kada su odnosi između Poljske i Ukrajine opterećeni nesuglasicama oko trgovine. Rusija bi mogla da iskoristi takvu situaciju kako bi dodatno produbila razdor među saveznicima u NATO-u.

1/9 Vidi galeriju Poljska vojska Foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Još dva izvora bliska poljskom predsedniku potvrdila su zabrinutost zbog mogućeg napada, prenosi britanski "Telegraf". U međuvremenu, satelitski snimci prikazuju da Rusija ubrzano jača vojne baze duž granice sa državama članicama NATO-a.

Fotografije, koje je objavio danski nacionalni javni servis u saradnji sa obaveštajnim službama, prikazuju intenzivne građevinske radove u protekle dve godine, uključujući izgradnju novih kasarni, skladišta i raspoređivanje vojne tehnike.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Jedan vojni kompleks u mestu Pečenga, na Arktiku, nalazi se svega oko osam kilometara od granice sa Norveškom.

Obaveštajni izvori procenjuju da bi u ruskoj Murmanskoj oblasti, u blizini granice sa Finskom i Norveškom, moglo da bude raspoređeno dodatnih 17.000 vojnika.