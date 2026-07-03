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sve je spremno za proslavu velikog jubileja

sve je spremno za proslavu velikog jubileja

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Američki predsednik Donald Tramp danas će otvoriti proslavu 250. godišnjice Sjedinjenih Američkih Država govorom ispred jednog od najpoznatijih američkih spomenika - planine Maunt Rašmor, na kojoj su uklesana lica četvorice predsednika, za koje mnogi veruju da bi Tramp voleo da im se jednog dana pridruži, piše AFP.

Uoči 4. jula, Dana nezavisnosti SAD, Tramp će večeras govoriti ispod granitnih likova Džordža Vašingtona, Tomasa Džefersona, Abrahama Linkolna i Teodora Ruzvelta u saveznoj državi Južna Dakota.

Maunt Rašmor Foto: EPA-EFE/TANNEN MAURY

To ima snažnu simboliku za predsednika koji sebe smatra jednim od najvećih američkih lidera i koji je, prema oceni francuske agencije AFP, učinio sve da ovu veliku godišnjicu pretvori u proslavu sopstvenog političkog nasleđa.

Politički skup, koji će po atmosferi podsećati na predizborni miting, biće održan 4. jula na Nacionalnom molu u centru Vašingtona, uoči vatrometa za koji Tramp tvrdi da će biti najveći na svetu, sa čak 850.000 ispaljenih raketa.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp na samitu Inicijative za buduća ulaganja u Majamiju Foto: Mark Schiefelbein/AP

Biti u centru pažnje prirodno je za Donalda Trampa, milijardera i bivše rijaliti televizijske zvezde koja je postala jedan od najprepoznatljivijih političkih šoumena u Americi.

- Tramp voli da bude u centru pažnje i mislim da upravo to pokušava da postigne - rekao je za AFP Piter Lodž, direktor medijskog odeljenja Univerziteta Džordž Vašington.

Planina Rašmor Foto: Shutterstock

U Vašingtonu, kao i duž većeg dela istočne obale SAD, 250. godišnjica biće obeležena uz ekstremno visoke temperature. Za sutra se u glavnom gradu prognozira oko 40 stepeni Celzijusa.

- Biće oko 41 stepen i održaću zaista dug govor, samo da pokažem da mogu sve - poručio je Tramp.

U trenutku koji bi trebalo da simbolizuje nacionalno jedinstvo, Sjedinjene Američke Države pod Donaldom Trampom ostaju duboko podeljene, ocenjuje AFP.

1/3 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House

Popularnost republikanskog predsednika približava se najnižem nivou, opterećena ratom u Iranu i rastućim troškovima života. Njegovu široku antiimigracionu politiku i pokušaje proširenja predsedničkih ovlašćenja oštro kritikuju opozicione demokrate.

Ni Trampova namera da preuzme glavnu ulogu u obeležavanju 250. godišnjice ne nailazi uvek na očekivanu podršku.

Organizacija povezana sa Trampom, "Freedom 250", preuzela je organizaciju brojnih ključnih događaja, potisnuvši dvostranački odbor "America 250", zbog čega su pojedini učesnici odlučili da bojkotuju manifestacije.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Dok Amerika obeležava dva i po veka svoje istorije - ispunjene uspesima i tragedijama, ropstvom i slobodom, građanskim i svetskim ratovima - anketa Univerziteta Kvinipijak, objavljena u četvrtak, pokazala je da 61 odsto Amerikanaca smatra da država danas ne živi u skladu sa idealima sadržanim u Deklaraciji o nezavisnosti iz 1776. godine.

Donald Tramp sve više koristi proslavu jubileja kao platformu za jačanje podrške sebi i Republikanskoj stranci uoči izbora za Kongres početkom novembra.