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Ukrajinka Anastasija Berezovska u tridesetim godinama sa prebivalištem u Nemačkoj, koja je opisana kao "naoružana i opasna", glavna je osumnjičena za eksploziju u Monaku u kojoj su teško ranjeni ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev (58), njegova ljubavnica Ana Nasobina (46) i njegov sin (13).

Foto: Printskrin Interpol

- Izdat je nalog za hapšenje, a od večeras je na Interpolovoj crvenoj poternici - rekao je juče Stefan Tibo, glavni tužilac Monaka.

Isprva se mislilo da je napad izveo muškarac - na nadzornim kamerama vidi se osoba sa crnom kapom na glavi kako beži, ali se ne vide jasno crte lica. Tibo tvrdi da joj je upravo bila namera da izgleda kao muškarac, međutim, svedok ju je sada identifikovao.

Pobegla na Balkan?

Saznalo se takođe da je Ukrajinka pešice peška granicu sa Francuskom, gde nema kontrolnih punktova. Prema rečima istražitelja, prvo je otišla u grad Bozolej, a Tibo smatra da je verovatno sada u Italiji, ali da je možda stigla čak do Balkana.

- Naoružana je i opasna, i veruje se da je u društvu saučesnika. Treba joj prići sa velikim oprezom - dodao je.

Pravosudni organi u Francuskoj i Monaku pokrenuli su krivičnu istragu zbog "pokušaja ubistva", "postavljanja eksplozivne naprave na javnom mestu sa kriminalnom namerom" i "kriminalnog udruživanja".

Iako postoje teorije da je ukrajinska bezbednosna služba SBU možda stajala iza bombaškog napada, trenutno je najverovatnija istraga "razračunavanje" među kriminalcima.

"Vadim je živeo na ivici"

Jermolajev je tokom godina stekao mnogo neprijatelja, a jedan od razloga zašto se preselio u Monako jeste taj što se nadao da će tamo biti najbezbedniji.

Sejar Kuršutov, ukrajinski biznismen sa Krima koji sada mnogo vremena provodi u Monaku, rekao je da je njegov prijatelj bio "opsednut bezbednošću".

- Vadim je živeo na ivici - kazao je on za francuski "Mond".

Eksplozija je možda bila "upozorenje", a ne nameran pokušaj ubistva. Ukrajinska policija je ranije saopštila da je napad na oligarha, kako se veruje, izveden zbog navodnih veza sa sumnjivom šemom prevara u kol-centrima vrednom 100 miliona evra. Mreža prevarantskih kol-centara u Dnjepru je navodno korišćena za velike finansijske prevare širom Evrope. Porodica Jermolajev navodno je igrala značajnu ulogu u toj šemi.

Artur Jermolajev (35) - najstariji sin Vadima Jermolajeva koji je pod sankcijama Ukrajine - uhapšen je krajem prošle godine na Kipru zbog svoje uloge u toj šemi. Izručen je Estoniji, gde je oko 500 klijenata izgubilo po oko pet miliona funti. Osuđen je na uslovnu kaznu i sada živi u Izraelu.

1/11 Vidi galeriju Monako Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/X, VALERY HACHE / AFP / Profimedia, SEBASTIEN NOGIER/EPA

Aktivirala bombu sa 12 metara udaljenosti

Osumnjičena Ukrajinka je snimljena ispred luksuzne stambene zgrade u vlasništvu Jermolajeva, koji je, kako se veruje, bio glavna meta. Na snimcima se vidi kako ostavlja ranac u predvorju zgrade - u ponedeljak neposredno pre 21 sat po lokalnom vremenu - u kojem je bila bomba. Žena je eksploziju aktivirala jednim klikom - na mobilnom telefonu poznatom i kao "burner". Takav telefon često korist kriminalci i bace ih posle učinjenog krivičnog dela, a interesantno je da je relativno jeftin.

Smatra se da je bila "oko 12 metara udaljena" kada je aktivirala napravu, rekao je jedan izvor, piše "Dejli mejl".

Ko je teško ranjena oligarhova ljubavnica

Isprva se verovalo da je žena koja je ostala bez nogu zbog eksplozije supruga milijardera Ana Jermolajeva, ali se kasnije ispostavilo da je reč o njegovoj ljubavnici Ani Nasobinoj iz njegovog rodnog grada Dnjepra u Ukrajini, koja živi u Londonu. Ona je pravnica i ćerka bivšeg prvog zamenika državnog tužioca Dnjepropetrovske oblasti.

Od 2023. je direktorka kompanije "Wycombe Square Investments" sa sedištem u Londonu, ali često boravi u Monaku, posebno tokom leta. Takođe je suosnivačica "Eclectique", privatnog društva i književno-umetničkog kluba registrovanog u glavnom gradu Engleske, koje ima kancelarije u Monaku. Na događajima koje organizuje klub okupljaju se ruski zabavljači bliski Kremlju, a među gostima su članovi moskovske dijaspore u Londonu.

Ana se i dalje bori za život, dok je dečak van životne opasnosti.