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Saveznici su obećali milijarde evra vojne pomoći Ukrajinina samitu NATO-a u Ankari, rekli su danas izvori nemačkoj novinskoj agenciji DPA.

Ambasadori 32 članice podržali su inicijativu na sastanku u Briselu.

Prema planu, NATO će izdvojiti 70 milijardi evra godišnje tokom naredne dve godine, ukupno 140 milijardi evra, za naoružavanje i obuku ukrajinskih vojnika.

Međutim, ovo uključuje zajam EU Ukrajini od 60 milijardi evra za 2026. i 2027. godinu. To znači da će saveznici morati da pokriju 40 milijardi evra godišnje iz svojih nacionalnih budžeta, javlja DPA.

SAD smanjuju pomoć

Očekuje se da će lideri NATO-a formalno odobriti plan za pet dana u Ankari. Veći deo novca doći će od evropskih članica i Kanade, nakon što su SAD smanjile finansijsku pomoć Ukrajini pod predsednikom Donaldom Trampom. Nemačka je već objavila da namerava da pruži Ukrajini 11,5 milijardi evra pomoći u 2026. godini.

NATO je poslednjih meseci pomagao Kijevu kroz program pod nazivom Lista prioritetnih potreba Ukrajine, poznat po skraćenici PURL. Program funkcioniše tako što SAD prodaju oružje i municiju evropskim saveznicima i Kanadi, koji ih zatim prosleđuju Ukrajini.

Kurir.rs/DPAAgencije

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