Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Generalni tužioc Ukrajine Ruslan Kravčenko saopštio je danas da odgovornost za organizovanje najjačeg udara na Kijev 2. jula, leži na načelniku Generalštaba ruske vojske Valeriju Gerasimovu.

Kancelarija Generalnog tužioca i Služba bezbednosti pokrenuli su pretkrivičnu istragu o kombinovanom ruskom napadu na ukrajinsku prestonicu i oblast oko nje, a prema istrazi, mete udara nisu bili vojni ili strateški objekti, kako to tvrde Rusi, već civili.

"Rusi su namerno pogodili stambene zgrade i civilnu infrastrukturu, oduzimajući živote nevinih ljudi, za kojima danas žali cela Ukrajina... Ne, ovo nije slučajnost. Ovo je sistemski teror nad civilima", naveo je Kravčenko.

Valerij Gerasimov Foto: HOGP/Russian Defense Ministry Press Service

Prema istrazi, Gerasimov je planirao i organizovao napad unapred, u dosluhu sa najvišim političkim rukovodstvom Rusije, a sprovođenje su obezbedili njegovi podređeni komandanti i vojne jedinice.

Tužilaštvo smatra da je Gerasimov kombinovao dejstva dalekometne avijacije, Crnomorske flote, Kopnenih snaga i jedinica ruskih bespilotnih sistema za kombinovani napad balističkim raketama, krstarećim raketama i dronovima.

Krivični postupak je pokrenut po delu 2 člana 438 Krivičnog zakonika (kršenje zakona i običaja ratovanja), a počinioci tih dela se suočavaju sa doživotnom robijom u Ukrajini, preneo je ukrajinski portal NV.ua.

U okviru ovog krivičnog postupka biće istraženi i drugi masovni raketni i napadi bespilotnim letelicama na teritoriji Ukrajine, dodao je Kravčenko.

Masovni napad Rusije na Kijev: 30 mrtvih, preko 90 povređenih

U noći 2. jula, Rusija je izvela jedan od najmasovnijih napada na Kijev, koristeći ukupno skoro 500 dronova i 74 rakete, uključujući četiri Cirkona, desetine balističkih i krstarećih raketa.

Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su 476 dronova i 48 raketa.

Jurij Ignat, šef odeljenja za komunikacije Ratnog vazduhoplovstva, rekao je da su ruske snage noću napale prestonicu u nekoliko talasa, istovremeno lansirajući rakete i dronove, uključujući i avione.

U Kijevu je šteta zabeležena na 40 lokacija u svim okruzima, izbili su požari velikih razmera.

Bilo je direktnih pogodaka na zgradama, posebno u Darnickom okrugu, gde se skoro ceo soliter srušio.

Ukupno je oštećeno više od 20 zgrada, hotel, stanica hitne pomoći, zoološki vrt, brojne prodavnice i skladišta.

30 ljudi je poginulo, potraga za još tri nestale se nastavlja, a više od 90 ljudi je povređeno, uključujući decu.

U Kijevu je danas proglašen Dan žalosti.