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Nemačka policija pretresla je stan u saveznoj pokrajini Hesen u okviru istrage protiv 39-godišnje državljanke Ukrajine za kojom je raspisana međunarodna poternica u vezi sa eksplozijom u Monakuu kojoj su u ponedeljak 29. juna tri osobe teško povređene, prenosi Špigl.

Prema saopštenju nemačkih i francuskih istražnih organa, pretres je sproveden u okrugu Majn-Taunus, gde su, osim stana, pretraženi i zaplenjeni predmeti iz vozila koje je koristila osumnjičena, a dokazi su prosleđeni vlastima Monaka.

Istraga se odnosi na eksploziju ispred stambene zgrade u Monaku, gde je navodno ostavljen paket koji je potom eksplodirao. Osumnjičena se tereti za pokušaj ubistva i krivična dela u vezi sa eksplozivom.

Prema informacijama Interpola, žena je 2022. godine ušla u Nemačku kao ratna izbeglica, a kasnije je boravila u saveznoj pokrajini Hesen.

Nemačke vlasti navode da osumnjičena od ranije nije bila poznata policiji.

1/11 Vidi galeriju Monako Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/X, VALERY HACHE / AFP / Profimedia, SEBASTIEN NOGIER/EPA

Istražitelji veruju da u incidentu nije delovala sama, a u okviru istrage ranije su bila uhapšena i dva muškarca koji su kasnije pušteni.

Kako prenose mediji, napad paketom bombom je očigledno bio usmeren na ukrajinskog oligarha Vadima Jermolajeva.

Kancelarija javnog tužioca u Monaku nije objavila nikakve informacije o identitetu žrtava, a mediji navode da je reč o 58-godišnjem biznismenu, njegovom sinu i partnerki, koji su teško povređeni u eksploziji.

Jermolajev je stekao ime u istočnoukrajinskom gradu Dnjepru kao preduzetnik u oblasti nekretnina. Biznismen, koji se pre mnogo godina odrekao ukrajinskog državljanstva, dugi niz godina je bio među stotinu najbogatijih ljudi u Ukrajini.

Jermolajev pripada takozvanom "Monako bataljonu", grupi biznismena i bivših oligarha koji su se naselili na mediteranskoj obali nakon početka rata protiv Rusije .

Od 2023. godine, Jermolajev je pod sankcijama u Ukrajini zbog svojih poslovnih aktivnosti na Krimu, koji je anektirala Rusija.

Motiv bombardovanja za sada nije poznat, a nemački list navodi, pozivajući se na bezbednosne izvore, trenutno se kao mogući motivi razmatraju i veza sa organizovanim kriminalom i privatni razlozi, dok za sada nema dokaza o umešanosti obaveštajne agencije.