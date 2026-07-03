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Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je u petak da je bespilotnim letelicama izvela napade na vojne aerodrome Saki i Gvardejskoje na Krimu, navodeći da su pogođeni hangari sa avionima i dronovima.

Prema navodima SBU, aerodrom Saki je drugi put za nedelju dana bio meta ukrajinskog napada, a dronovi su ovoga puta pogodili sedam hangara za skladištenje vazduhoplovne tehnike u kojima su bili raspoređeni lovci i frontovski bombarderi tipa Su-30SM, Su-30 i Su-24, prenosi Ukrinform.

Ukrajinska služba bezbednosti tvrdi da je u napadu uništeno ili oštećeno najmanje sedam aviona.

Na vojnom aerodromu Gvardejskoje pogođena su dva hangara u kojima su se nalazile bespilotne letelice tipa šahed i vazduhoplovna oprema, navela je SBU. Kako se dodaje, napad je izveden u okviru 40-dnevne operacije uticaja na Rusiju.

SBU je saopštila da su Saki i Gvardejskoje među ključnim vazduhoplovnim bazama ruskih snaga na Krimu, sa kojih redovno poleće taktička avijacija koja izvodi raketne i bombarderske napade na teritoriju Ukrajine i pruža podršku ruskim snagama na južnom pravcu.

Ukrajinska agencija Ukrinform podseća da je SBU 1. jula saopštila da su na aerodromu Saki pogođeni hangari sa ruskim lovcima Su-30 i Su-30SM, pri čemu je potvrđeno pet pogodaka.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odobrio je u junu SBU sprovođenje 40-dnevne operacije usmerene na vršenje pritiska na Rusiju sa ciljem podsticanja okončanja rata.