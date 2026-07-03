Slušaj vest

Američki državljanin albanskog porekla koji je prodao zemljište namenjeno izgradnji luksuznog turističkog rizorta, a iza kojeg stoji Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa, nalazi se pod istragom zbog navodne trgovine drogom i pranja novca!

To pokazuju sudski dokumenti u Albaniji koje je pregledao CBS News.

Kontroverzni planovi za izgradnju turističkih odmarališta u dugo zaštićenim prirodnim priobalnim područjima izazvali su masovne proteste u Tirani, glavnom gradu Albanije.

Artur Šehu, stanovnik Majamija koji poseduje dvojno, američko i albansko državljanstvo, pod istragom je albanskih tužilaca koji tvrde da postoje "dovoljni dokazi" o njegovoj "umešanosti u kriminalne aktivnosti povezane sa trgovinom drogom", kao i "dovoljno podataka" koji ukazuju na to da je falsifikovao finansijsku dokumentaciju u vezi sa drugim projektima u oblasti nekretnina i građevinarstva, navodi se u sudskim podnescima od 10. juna do kojih je došao CBS News.

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana Foto: MALTON DIBRA/EPA, Printskrin X, Hameraldi Agolli/AP

Podaci iz javnih registara Floride povezuju Šehua sa jednom adresom u Majami Biču.

Albansko nezavisno telo za borbu protiv korupcije, poznato kao SPAK, saopštilo je prošlog meseca da je izdalo naloge za hapšenje 15 albanskih državljana zbog sumnje na međunarodnu trgovinu drogom i pranje novca, ali nije otkrilo identitet osoba na koje se ti nalozi odnose.

Desetine hiljada Albanaca već više od mesec dana izlazi na ulice glavnog grada Tirane protestujući zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa, kao i zakona kojim je takva gradnja omogućena, na području izuzetnih prirodnih lepota.

Džared Kušner, koji je u braku sa Ivankom Tramp, najstarijom ćerkom predsednika Donalda Trampa, nalazi se među grupom investitora koji planiraju izgradnju luksuznog turističkog kompleksa duž albanske obale Jadranskog mora.

Džared Kušner Foto: Jacquelyn Martin/AP

Kušner je svoje učešće u projektu objavio 2024. godine, dok je Ivanka prošlog meseca, gostujući u podkastu "Founders", govorila o planovima koje ona i njen suprug imaju u vezi sa izgradnjom ovog odmarališta.

Nezadovoljstvo zbog planova za izgradnju u Zvernecu, istorijski zaštićenom području bogatom biljnim i životinjskim svetom, veoma brzo je preraslo u širi pokret protiv navodne korupcije u albanskoj vladi i među vladajućom elitom.

Aktivisti su proteste nazvali "flamingo revolucijom", aludirajući na deo životinjskog sveta za koji tvrde da bi bio ugrožen realizacijom turističkog projekta.

Šehu je deo zemljišta predviđenog za ovaj projekat prodao kompaniji Albania Land Development LLC, firmi povezanoj sa grupom investitora među kojima je i Džared Kušner.