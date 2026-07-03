Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua demantovao je danas medijske izveštaje o navodnoj nameri Izraela da izvrši atentate nad ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Arakčijem i predsednikom parlamenta te zemlje Mohamedom Bagerom Galibafom.

"Kao i obično, priča Njujork tajmsa o Izraelu i iranskim pregovoračima je lažna vest. Potpuno fabrikovanje realnosti", navodi se u saopštenju kabineta, prenosi Tajms of Izrael.

Mohamed Bager Galibaf Foto: Printskrin Youtube

Američki mediji su preneli da su američki zvaničnici indirektno upozorili Arakčija i Kalibafa tokom pregovora ranije ove godine da će Izrael možda pokušati da nad njima izvrši atentate.

U tim izveštajima navodi se da su pojedini američki zvaničnici izrazili verovanje da Izrael namerava da usmrti iranske pegovarače u nedeljama nakon što je 8. aprila proglašen prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana.