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Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua demantovao je danas medijske izveštaje o navodnoj nameri Izraela da izvrši atentate nad ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Arakčijem i predsednikom parlamenta te zemlje Mohamedom Bagerom Galibafom.

"Kao i obično, priča Njujork tajmsa o Izraelu i iranskim pregovoračima je lažna vest. Potpuno fabrikovanje realnosti", navodi se u saopštenju kabineta, prenosi Tajms of Izrael.

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Mohamed Bager Galibaf Foto: Printskrin Youtube

Američki mediji su preneli da su američki zvaničnici indirektno upozorili Arakčija i Kalibafa tokom pregovora ranije ove godine da će Izrael možda pokušati da nad njima izvrši atentate.

U tim izveštajima navodi se da su pojedini američki zvaničnici izrazili verovanje da Izrael namerava da usmrti iranske pegovarače u nedeljama nakon što je 8. aprila proglašen prekid vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Kurir.rs/Tajms of Izrael

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