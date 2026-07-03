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Libanski predsednik Žozef Aun izajvio je danas da okvirni sporazum Izraela i Libana ne legitimizuje nastavak izraelske okupacije teritorija Libana, istakavši da je cilj sporazuma da se osigura da se izraelske snage povuku iz Libana.

Aun je naveo da nedostatak jasnih vremenskih odrednica u sporazumu govori da je reč o "okvirnoj formuli", a ne o konačnom sporazumu.

Prema njegovim rečima, tekst okvirnog sporazuma potvrđuje suspendovanje zakonskih obustavu sudskih postupaka između dve države tokom perioda pregovora, ali „ne sprečava“ bilo koji privatni subjekt da preduzme pravne mere.

Okvirni sporazum Izraela i Libana, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, predviđa postepeno okončanje sukoba između dve zemlje, uspostavljanje trajnih bezbednosnih aranžmana i otvaranje puta ka sveobuhvatnom mirovnom sporazumu.

Prema tekstu dokumenta objavljenom na internet stranici američkog Stejt departmenta, Liban se obavezuje da uspostavi punu kontrolu države nad celom svojom teritorijom, da sprovede potpuno razoružavanje svih nedržavnih naoružanih grupa, uključujući Hezbolah, kao i da obezbedi da samo libanska vojska i državne bezbednosne snage imaju pravo na upotrebu sile.

Istovremeno, Izrael će fazno povlačiti svoje snage sa libanske teritorije u skladu sa napretkom sprovođenja sporazuma i verifikacijom bezbednosnih uslova.

Izraelska vlada navodi da nema teritorijalne pretenzije prema Libanu i da će potreba za vojnim prisustvom prestati kada bezbednosna pretnja bude otklonjena.

Sjedinjene Američke Države imaće ulogu posrednika i nadzornika sprovođenja sporazuma, učestvovaće u radu zajedničke vojne koordinacione grupe, kao i u proveri ispunjavanja obaveza obe strane.