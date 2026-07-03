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Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas da se Poljska priprema za različite scenarije i da naredni meseci mogu biti "kritični" kad je reč o potencijalnim pretnjama iz Rusije, reagujući na medijske izveštaje da Moskva planira oružanu "provokaciju" u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO-a.

- Ne želim nikoga da plašim, ali naredni meseci bi zaista mogli biti kritični, takođe zbog promenljive prirode rata. Ove zabrinutosti su posebno opipljive u baltičkim državama - rekao je Tusk, a prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, Poljska se ne boji, ali ne može da "ignoirše razne situacije".

Poljska vojska
Poljska vojska Foto: Shutterstock

- Svesni smo pretnji, takođe zahvaljujući informacijama naših saveznika - rekao je Tusk.

Poljski novinski portal Onet preneo je da su izvori bliski predsedniku Poljske Karolu Navrockom rekli da su Sjedinjene Američke Države prenele nekoliko upozorenja Varšavi mogućnosti da Poljska bude napadnuta.

Navodno, Poljska bi mogla da bude meta raketnih ili napada dronovima, ili bi ruski vojnici mogli biti poslati u tu zemlju.

Prema pisanju medija, cilj napada bio bi da se izrši pritisak na zapadne saveznike Ukrajine da obustave pomoć zemlji dok ona nastavlja da se bori protiv ruske invazije.

Tusk je u aprilu rekao da bi Rusija mogla da napadne Poljsku, zemlju članicu NATO-a, "u narednim mesecima".

Član 5 NATO-a navodi da će se oružani napad na jednu članicu smatrati napadom na sve, i da ostale zemlje imaju obavezu da na napad odgovore.

Kurir.rs/Rojters

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