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Ruske oružane snage oslobodile su Konstantinovku u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

„Glavna vest je da je Konstantinovka potpuno zauzeta“, rekao je.

Portparol Kremlja je naglasio da je to postignuto zahvaljujući herojstvu ruskih trupa. Strateška inicijativa u zoni SVO je u potpunosti na njima.

„Prema rečima predsednika, u toku je i planirano stvaranje bezbednosne zone u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Od početka godine oslobođeno je 133 naselja“, dodao je Peskov.

1/11 Vidi galeriju Konstantinovka Foto: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad

Peskov je dodao da je predsednik Rusije naložio da se učini sve kako bi bili evakuisani civili koji su ostali u gradu.

Prema njegovim rečima, Putin je takođe rekao da će Rusija, ukoliko ukrajinska strana nastavi napade na rusku infrastrukturu, biti prinuđena da širi bezbednosnu zonu.

Prema rečima Rezvija, komandanta bataljona 1442. motorizovanog puka Južne grupe, da bi ušla u Kostjantinovku, vojska je savladala sistem prepreka – uporišta i ograde od bodljikave žice – koje su ukrajinske oružane snage gradile godinama. Ruske oružane snage prate militante koji se predaju iz grada.