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Putinova izjava usledila je dva dana nakon što je Rusija izvela najveći napad na Kijev od početka rata punog obima, u kojem je poginulo gotovo 30 ljudi, dok je više od 90 ranjeno.

Tokom posete pomoćnom komandnom mestu Zajedničke grupe ruskih snaga, Putinje održao sastanak sa nekoliko najviših vojnih komandanata i članovima Generalštaba. Tom prilikom pozvao je na nastavak masovnih udara na Ukrajinu, predstavljajući ih kao napade na vojne ciljeve.

- S tim u vezi, ističem da masovni, koordinisani udari na infrastrukturu vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i objekte koji podržavaju njegov rad moraju biti nastavljeni - rekao je Putin.

U noćnom napadu između 1. i 2. jula Rusija je lansirala 74 rakete i 496 dronova dugog dometa, od kojih je većina bila usmerena ka Kijevu. U vazdušnom napadu upotrebljeno je i 28 balističkih raketa, što predstavlja rekordan broj u jednom napadu na ukrajinsku prestonicu. U napadu je poginulo ili ranjeno na desetine civila, među kojima su bili i pripadnici hitnih službi.

1/7 Vidi galeriju Kijev Foto: Printscreen/X

Napad je izazvao urušavanje stambenih zgrada, požar u istorijskom hotelu i uništenje oko 800.000 knjiga u centralnom skladištu ukrajinskog izdavača BookChef. Širom grada prijavljena je velika šteta na civilnoj infrastrukturi.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Izveštavajući Putina o stanju na frontu 3. jula, načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov nije pomenuo nijednu od tih posledica.

Prema njegovim rečima, Rusija je "izvela još jedan masovni udar upotrebom preciznog naoružanja dugog dometa i jurišnih bespilotnih letelica na objekte vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu".

Valerij Gerasimov i Vladimir Putin Foto: Printskrin

Putin, koji se na sastanku pojavio u vojnoj uniformi, poručio je da napade treba nastaviti. Ruski predsednik je takođe izjavio da "bezbednosna zona" duž granice mora biti proširena kao odgovor na ukrajinske napade na teritoriju Rusije.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenskioptužio je Rusiju da je, zbog neuspeha na frontu i unutrašnjih problema, pribegla kampanji vazdušnog terora.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu Foto: X/ZelenskyyUa

- Putin gubi ovaj rat - rekao je Zelenski dan nakon napada na Kijev.