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Ukrajinska vojska je, prema navodima ruskih Telegram kanala, u ranim jutarnjim satima 4. jula izvela napad na Sankt Peterburg, pri čemu je pogođen naftni terminal u tom gradu.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju guste oblake crnog dima i požar koji se uzdižu iz lučkog područja grada, gde se nalazi Naftni terminal Sankt Peterburg u Lenjingradskoj oblasti.

1/7 Vidi galeriju Napad dronovima na naftni terminal u Sankt Peterburgu Foto: Printskrin

Prema pisanju nezavisnih ruskih medija, oko 6:30 časova po lokalnom vremenu u gradu su se čule eksplozije, dok su stanovnici prijavljivali da su iznad regiona uočeni ukrajinski dronovi dugog dometa. Ruski zvaničnici saopštili su da je tokom noći iznad Lenjingradske oblasti oboreno više desetina dronova.

Naftni terminal, smešten na obali Finskog zaliva u Velikoj luci Sankt Peterburg, jedan je od najvećih ruskih objekata za skladištenje i izvoz goriva. Na njemu se naftni derivati primaju i otpremaju rečnim, železničkim i drumskim saobraćajem, a godišnji kapacitet pretovara iznosi oko 12,5 miliona tona. Za sada nije poznato kolika je šteta nastala u napadu.

"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, dok se ukrajinska vojska još nije oglasila povodom izveštaja o napadu.

Sankt Peterburg, koji se nalazi oko 1.100 kilometara od granice sa Ukrajinom i rodni je grad ruskog predsednika Vladimira Putina, tokom dosadašnjeg toka rata retko je bio meta ukrajinskih napada zbog snažne ruske protivvazdušne odbrane raspoređene oko ovog istorijski značajnog grada.

Međutim, poslednjih meseci unapređene ukrajinske bespilotne letelice sve uspešnije probijaju rusku protivvazdušnu odbranu i pogađaju ciljeve u dobro utvrđenim gradovima, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg.

Najnoviji prijavljeni napad na Sankt Peterburg dogodio se mesec dana nakon što su ukrajinske snage izvele napade na grad tokom održavanja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, kojem je prisustvovao Vladimir Putin, kao i svega nekoliko dana nakon što je Rusija 1. jula izvela do tada najveći napad na Kijev.

Kao odgovor na sve učestalije ruske raketne udare i napade bespilotnim letelicama na ukrajinske gradove, ukrajinske snage nastavile su da gađaju rusku naftnu i energetsku infrastrukturu, koja predstavlja jedan od ključnih izvora prihoda za finansiranje rata Moskve.