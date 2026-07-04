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Broj žrtava dvostrukog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu24. juna porastao je na 2.645, saopštilo je večeras Ministarstvo informisanja Venecuele na društvenim mrežama. Dodaje se da ima oko 12.000 povređenih i 15.000 ljudi bez krova nad glavom.

Zemljotresi koji su pogodili Venecuelu bili su snage 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru.

Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Zbog nedostatka zvaničnih informacija mnogi Venecuelanci koriste nezvanične internet stranice za potragu za nestalima.

Jedna od njih je "Venezuela Reporta", baza podataka zasnovana na prijavama građana, koja procenjuje da se nakon zemljotresa vodi kao nestalo više desetina hiljada ljudi.

Jutro nakon zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera u Venecueli Foto: Pedro Mattey/AP, Ariana Cubillos/AP

Predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez izjavio je da je u najteže pogođenim delovima države La Gvaira bilo oko 30.000 ljudi, od kojih je približno 20.000 uspelo da pobegne ili je spaseno.

Zbog poodmaklog raspadanja mnogih tela, porodice ih prepoznaju po tetovažama, zubima ili garderobi, jer su DNK analize u Venecueli preskupe.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

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