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Konzervativna političarka Keiko Fudžimori proglašena je u petak pobednicom drugog kruga predsedničkih izbora u Peruu, na kojima je glavna tema kampanje bio nagli porast kriminala. Već su joj čestitali predsednik Argentine Havijer Milej i američki državni sekretar Marko Rubio.

Fudžimori (51), ćerka nekadašnjeg predsednika Perua koji je kasnije osuđen i osramoćen, kandidovala se za predsednicu četvrti put. Kada kasnije ovog meseca preuzme dužnost, postaće deveti predsednik Perua u poslednjih deset godina.

Njenu pobedu zvanično je potvrdila najviša izborna komisija u zemlji.

Keiko Fudžimori Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Prema konačnim rezultatima koje su izborni zvaničnici objavili ranije ove sedmice, nakon prebrojanih 100 odsto glasova, Fudžimori je osvojila 9.223.000 glasova, odnosno 50,135 odsto, dok je nacionalistički poslanik Roberto Sančez dobio više od 9.173.000 glasova, odnosno 49,865 odsto.

Fudžimori i Sančez plasirali su se u drugi krug izbora, održan 7. juna, nakon što su u aprilskom prvom krugu nadmašili još 33 kandidata.

Birače je najviše zabrinjavao rast kriminala, posebno iznude koje sprovode nasilne organizovane kriminalne grupe, a Fudžimori je obećala da će se protiv kriminala boriti "gvozdenom pesnicom".

Keiko Fudžimori Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Novoizabrana predsednica ćerka je pokojnog Alberta Fudžimorija, bivšeg predsednika Perua čija je vlast tokom devedesetih godina porazila ekstremističku pobunjeničku organizaciju "Sjajni put", ali je istovremeno poprimila autoritarni karakter.