ONA JE NOVA PREDSEDNICA LATINOAMERIČKE DRŽAVE! Keiko Fudžimori pobedila na izborima!
Konzervativna političarka Keiko Fudžimori proglašena je u petak pobednicom drugog kruga predsedničkih izbora u Peruu, na kojima je glavna tema kampanje bio nagli porast kriminala. Već su joj čestitali predsednik Argentine Havijer Milej i američki državni sekretar Marko Rubio.
Fudžimori (51), ćerka nekadašnjeg predsednika Perua koji je kasnije osuđen i osramoćen, kandidovala se za predsednicu četvrti put. Kada kasnije ovog meseca preuzme dužnost, postaće deveti predsednik Perua u poslednjih deset godina.
Njenu pobedu zvanično je potvrdila najviša izborna komisija u zemlji.
Prema konačnim rezultatima koje su izborni zvaničnici objavili ranije ove sedmice, nakon prebrojanih 100 odsto glasova, Fudžimori je osvojila 9.223.000 glasova, odnosno 50,135 odsto, dok je nacionalistički poslanik Roberto Sančez dobio više od 9.173.000 glasova, odnosno 49,865 odsto.
Fudžimori i Sančez plasirali su se u drugi krug izbora, održan 7. juna, nakon što su u aprilskom prvom krugu nadmašili još 33 kandidata.
Birače je najviše zabrinjavao rast kriminala, posebno iznude koje sprovode nasilne organizovane kriminalne grupe, a Fudžimori je obećala da će se protiv kriminala boriti "gvozdenom pesnicom".
Novoizabrana predsednica ćerka je pokojnog Alberta Fudžimorija, bivšeg predsednika Perua čija je vlast tokom devedesetih godina porazila ekstremističku pobunjeničku organizaciju "Sjajni put", ali je istovremeno poprimila autoritarni karakter.
Alberto Fudžimori je 2009. godine osuđen zbog kršenja ljudskih prava tokom borbe protiv pobunjenika, a kasnije i zbog optužbi za korupciju.