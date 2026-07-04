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Sinoć oko 23 časa po lokalnom vremenu ruske snage gađale su grad Zaporožjenavođenim avionskim bombama. Prema rečima načelnika Zaporoške vojne administracije Ivana Fedorova, u napadu je pogođeno stambeno naselje, pri čemu je oštećena dvospratna zgrada.

U napadu je povređeno osam osoba. Među njima su petnaestogodišnji dečak, šesnaestogodišnja devojčica, dve žene i četvorica muškaraca starosti između 20 i 66 godina. Svim povređenima ukazana je medicinska pomoć.

Napad je usledio ubrzo nakon što su lokalne vlasti izdale upozorenje na opasnost od udara navođenim avionskim bombama u tom regionu.

Raketni napad na infrastrukturu u Odeskoj oblasti

Pored toga, ruske snage izvele su raketni napad na civilnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Načelnik Odeske vojne administracije Oleh Kiper saopštio je da je pogođeno skladište prehrambenih proizvoda, nakon čega je izbio požar.

Na lice mesta izašle su spasilačke ekipe koje su ugasile vatru. U napadu su povređene dve osobe, kojima je ukazana neophodna medicinska pomoć. Vlasti su navele da su u napadu oštećena i obližnja skladišta.

Raniji napadi tokom dana u Sumiju i Zaporožju

Ovi napadi usledili su nakon serije ruskih udara izvedenih ranije tokom jučerašnjeg dana širom Ukrajine. U severoistočnom gradu Sumijuizveden je kombinovani napad dronovima i navođenim avionskim bombama na centralnu gradsku ulicu u blizini stambene zgrade i prodavnice.

Vršilac dužnosti gradonačelnika Sumija Artem Kobzar saopštio je da su u napadu poginule najmanje četiri osobe, među kojima je i jedno dete. Dvadeset osoba je hospitalizovano, a približno polovina njih nalazi se u teškom stanju.

Prema preliminarnim podacima, među povređenima je i troje maloletnika. Načelnik Sumske vojne administracije Oleh Hrihorov izjavio je da su stambene četvrti pretrpele veliku štetu, dok spasilačke službe i dalje uklanjaju ruševine.

Ranije u petak ruske snage izvele su i više dnevnih napada na Zaporožje.

Regionalne vlasti saopštile su da su u tim napadima, koji su pogodili jedno industrijsko postrojenje i još nekoliko lokacija u gradu, poginule dve osobe, dok je 17 ljudi povređeno, među njima i jedanaestogodišnje dete.