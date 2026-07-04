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Ruski predsednik Vladimir Putin uputio je predsedniku SAD Donaldu Trampu čestitku povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD, koja se obeležava danas. Tekst je objavljen na veb-sajtu Kremlja.

"Poštovani gospodine predsedniče, dragi Donalde, molim vas da primite moje iskrene čestitke povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država", navodi se u poruci.

U pismu je Putin nazvao nastanak američke države potpisivanjem Deklaracije o nezavisnosti "važnom prekretnicom u svetskoj istoriji".

"Rusija je tada bezuslovno podržala severnoameričke koloniste u njihovoj borbi za slobodu od britanske vlasti", primetio je Putin.

Ruski predsednik je dodao da su tokom dva i po veka odnosi dve zemlje videli "mnoge slavne stranice". Podsetio je na njihovo savezništvo u svetskim ratovima i zajedničko oslobođenje čovečanstva od "užasa nacizma".

Putin je takođe istakao ulogu Moskve i Vašingtona u oblikovanju temelja savremenog svetskog poretka. Izjavio je da danas Rusija i Sjedinjene Države, kao "najveće nuklearne sile", snose odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost.

"Uveren sam da uspostavljanje konstruktivnih, ravnopravnih i obostrano korisnih veza između Moskve i Vašingtona služi interesima ne samo naših naroda, već i cele svetske zajednice", napisao je Putin.

Poželeo je Trampu i njegovoj porodici zdravlje, blagostanje i uspeh, a američkim građanima sreću i prosperitet.