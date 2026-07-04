PUTIN ČESTITAO TRAMPU 250. GODIŠNJICU NEZAVISNOSTI SAD: "Rusija je bezuslovno podržala severnoameričke koloniste u borbi za slobodu od britanske vlasti"
Ruski predsednik Vladimir Putin uputio je predsedniku SAD Donaldu Trampu čestitku povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD, koja se obeležava danas. Tekst je objavljen na veb-sajtu Kremlja.
"Poštovani gospodine predsedniče, dragi Donalde, molim vas da primite moje iskrene čestitke povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država", navodi se u poruci.
U pismu je Putin nazvao nastanak američke države potpisivanjem Deklaracije o nezavisnosti "važnom prekretnicom u svetskoj istoriji".
"Rusija je tada bezuslovno podržala severnoameričke koloniste u njihovoj borbi za slobodu od britanske vlasti", primetio je Putin.
Ruski predsednik je dodao da su tokom dva i po veka odnosi dve zemlje videli "mnoge slavne stranice". Podsetio je na njihovo savezništvo u svetskim ratovima i zajedničko oslobođenje čovečanstva od "užasa nacizma".
Putin je takođe istakao ulogu Moskve i Vašingtona u oblikovanju temelja savremenog svetskog poretka. Izjavio je da danas Rusija i Sjedinjene Države, kao "najveće nuklearne sile", snose odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost.
"Uveren sam da uspostavljanje konstruktivnih, ravnopravnih i obostrano korisnih veza između Moskve i Vašingtona služi interesima ne samo naših naroda, već i cele svetske zajednice", napisao je Putin.
Poželeo je Trampu i njegovoj porodici zdravlje, blagostanje i uspeh, a američkim građanima sreću i prosperitet.
(Kurir.rs/RBC Rusia)