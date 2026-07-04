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Aleksandar Bogdanović: Dve decenije zajedno, ispisujući novo poglavlje u prijateljstvu između Crne Gore i Kine

Obilježavanje dvadeset godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Crne Gore i Narodne Republike Kine predstavlja važan jubilej koji nadilazi simboliku protokola i otvara prostor za ozbiljnu refleksiju o dometima, iskustvima i perspektivama naše saradnje. Tokom protekle dvije decenije imao sam zadovoljstvo da sa Kinom sarađujem kroz različite odgovorne pozicije – kao gradonačelnik Prijestonice Cetinje, ministar kulture i generalni sekretar Demokratske partije socijalista – te da iz različitih institucionalnih i političkih uglova svjedočim razvoju i jačanju bilateralnih odnosa naše dvije države.

Ova višeslojna saradnja omogućila mi je da razumijem ne samo institucionalni okvir odnosa Crne Gore i Kine, već i suštinsku dinamiku međusobnog povjerenja koje se gradilo kroz kontinuirani dijalog, konkretne projekte i međupartijsku saradnju. Posebno važnu ulogu u tom procesu imala je saradnja sa Komunističkom partijom Kine i njenim Međunarodnim odjeljenjem Centralnog komiteta, koja je doprinijela produbljivanju političkog razumijevanja i razmjeni iskustava u oblasti upravljanja i ekonomskog razvoja. Takvi oblici saradnje izgradili su temelje stabilnosti i predvidljivosti, koji su posebno dragocjeni u savremenom, često neizvjesnom međunarodnom okruženju.

Kao generalni sekretar Demokratske partije socijalista imao sam priliku da nastavim i produbim partijsku saradnju sa kineskim partnerima, uvjeren da političke partije imaju važnu ulogu u izgradnji dugoročnih i stabilnih odnosa među državama. Redovni susreti, razmjena delegacija i učešće na međunarodnim forumima doprinijeli su jačanju političkog povjerenja i otvaranju novih kanala komunikacije.

Posebno snažan utisak na mene ostavila je moja posljednja posjeta Kini, tokom koje sam imao čast da učestvujem na mirovnoj konferenciji koju je organizovala Kineska narodna asocijacija za mir i razoružanje. Ta konferencija, posvećena dijalogu i globalnoj saradnji u vremenu rastućih tenzija, još jednom je potvrdila važnost kineske uloge u očuvanju međunarodnog mira i stabilnosti. Iskustvo razmjene mišljenja sa predstavnicima iz brojnih zemalja svijeta dodatno je ojačalo moje uvjerenje da upravo kroz otvoren dijalog, međusobno uvažavanje i zajedničke napore možemo graditi sigurniji i pravedniji svijet. Kineska diplomatska kultura – spoj smirenosti, strateškog promišljanja i posvećenosti miru – ostavila je dubok profesionalni i lični pečat na mene.

Kao gradonačelnik Prijestonice imao sam priliku da razvijam kontakte na lokalnom nivou, uvjeren da savremena diplomatija ne počiva samo na relacijama centralnih vlasti, već i na snažnoj saradnji gradova i regija. Razmjena iskustava u oblasti urbanog razvoja, zaštite kulturne baštine i turizma otvorila je nove perspektive za lokalne zajednice i pokazala koliko je važno umrežavanje na svim nivoima.

U svojstvu ministra kulture bio sam posvećen jačanju kulturne diplomatije, jer duboko vjerujem da su kultura i obrazovanje najčvršći mostovi među narodima. Organizacija izložbi, umjetničkih susreta i akademskih programa doprinijela je boljem međusobnom razumijevanju i približavanju naših tradicija i savremenih tokova. Kina je zemlja impresivne civilizacijske dubine, a upoznavanje njenog kulturnog identiteta dodatno je osnažilo uvjerenje da su dijalog i uzajamno poštovanje temelj stabilnih i trajnih odnosa.

Kineske investicije u Crnu Goru imale su vidljive i dugoročne razvojne efekte, naročito u oblasti infrastrukture, energetike i turizma. Projekti realizovani u okviru inicijative „Pojas i put“ doprinijeli su modernizaciji saobraćajne mreže, unaprijedili povezanost i otvorili nova polja ekonomskog partnerstva. Ulaganja u energetsku i digitalnu infrastrukturu pokazala su da kineski razvojni model – zasnovan na strateškom planiranju i inovacijama – može biti dragocjena inspiracija i za manje zemlje koje teže održivom rastu.

Jedan od najvrednijih segmenata odnosa Crne Gore i Kine jeste saradnja u oblasti obrazovanja I nauke. Sve veći broj crnogorskih studenata koristi mogućnost stipendiranja i školovanja na kineskim univerzitetima, čime se gradi nova generacija mladih stručnjaka koji bolje razumiju globalne odnose i kulturološke razlike. Konfucijev institut u Podgorici danas ima zapaženu ulogu u promociji kineskog jezika i kulture, doprinoseći stvaranju trajnih veza među ljudima I društvima. Takva saradnja ne donosi samo razmjenu znanja već i širenje razumijevanja, tolerancije i međukulturnog dijaloga – vrijednosti koje su sve potrebnije u savremenom svijetu. Upravo te „meke veze“ predstavljaju najdugotrajniji oblik partnerstva među državama i trebaju biti u središtu naše pažnje u godinama koje dolaze.

U vremenu globalnih izazova – od klimatskih promjena i energetskih kriza do digitalnih transformacija – Crna Gora i Kina dijele isto razumijevanje potrebe za stabilnošću, saradnjom i multilateralnim pristupom svjetskim problemima. Budućnost naših odnosa treba da bude usmjerena ka novim oblastima: inovacijama, zelenoj ekonomiji, digitalnim tehnologijama i akademskoj razmjeni. Mladi ljudi, istraživači i preduzetnici zaslužuju ključnu ulogu u tom procesu, jer upravo oni predstavljaju najbolji garant dugoročnog prijateljstva između dvije zemlje.

Foto: KMG

Dvadesetogodišnji jubilej odnosa Crne Gore i Narodne Republike Kine nije samo podsjećanje na zajednički pređeni put, već i poziv da s jednakom posvećenošću nastavimo dalje. Na temeljima povjerenja, ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja, Crna Gora i Kina mogu i dalje doprinositi stabilnosti, razumijevanju i napretku međunarodne zajednice. Uvjeravam se da će narednih dvadeset godina donijeti još sadržajnije odnose, više konkretnih projekata i dublju povezanost naših građana – jer iskreno partnerstvo ima snagu da prevaziđe granice, kulture i kontinente.

Piše: Aleksandar Bogdanović bivši ministar kulture Crne Gore

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