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U Portugaluje najmanje devet osoba povređeno nakon što je požar koji je izbio u sredu nastavio da se širi kroz šumska područja. Oko 750 hektara šume u blizini Kosta Brave u Španijiveć je izgorelo.

Strašni požari na ovoj popularnoj turističkoj destinaciji podstaknuti su jakim vetrovima. Oko 150 stanovnika evakuisano je iz svojih domova, uključujući i 70 dece iz jednog letnjeg kampa.

1/11 Vidi galeriju Požari u Portugalu i Španiji Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, DAVID BORRAT/EFE

Požar na Kosta Bravi počeo je u subotu ujutru u blizini severoistočne opštine La Bizbal d’Emporda, oko 19 kilometara od obale. Snažni udari vetra brzo su proširili vatru, zbog čega su katalonske vlasti naredile stanovnicima u 10 opština da ne izlaze iz svojih domova.

Ove mere pogodile su oko 12.000 ljudi u regionu Emporda. Zastrašujući snimci prikazuju šokirane posmatrače koji gledaju ogroman plamen i stub dima koji se ide visoko.

Na jednom snimku vidi se ogroman narandžasti i tamni oblak dima iznad španske plaže, dok drugi prikazuje gotovo apokaliptične scene noću, kada ljudi zaustavljaju vozila kako bi snimali požar. U Portugalu je devet osoba povređeno, od kojih su dve u teškom stanju.

U pojedinim delovima zemlje očekuju se temperature i do 44 stepena, a 12 od ukupno 18 okruga je pod crvenim upozorenjem koje će trajati tokom vikenda. Portugalski premijer Luis Montenegro izjavio je da je "cela naša teritorija izložena veoma visokom riziku."

- Tri vatrogasca su lakše povređena, a jedan civil je zadobio teške opekotine. Oko 1.000 vatrogasaca, uz podršku oko 300 vozila i osam aviona ili helikoptera, raspoređeno je u borbu protiv požara. Još četiri manja požara gase ekipe od najmanje 100 vatrogasaca svaka. Požar je izbio u opštini Vouzela, u okrugu Viseu. Do sada je izgorelo oko 10.000 hektara - saopštila je lokalna TV.

Požari u Španiji i Portugalu dolaze u trenutku kada se ostatak Evrope takođe bori sa ekstremnim toplotnim talasom. Skoro 3.000 turista i stanovnika evakuisano je u južnoj Francuskoj zbog nekontrolisanog širenja vatre.