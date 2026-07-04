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Red Rusa dug oko 5 kilometara (tri milje) koji čekaju na benzin formirao se u petak, dok je Ukrajina pojačala napade na rafinerije nafte širom zemlje.

Najmanje 900 automobila čekalo je i do 36 sati gorivo na autoputu u Čiti, u Sibiru, jer se Rusija suočila sa akutnom nestašicom benzina nakon ukrajinskih napada.

Gotovo svakodnevni napadi dronova dugog dometa na ruska naftna postrojenja poslednjih nedelja stvorili su krizu sa gorivom i izvršili pritisak na Kremlj dok rat ulazi u petu godinu.

Cene goriva su skočile, a benzinske pumpe su bile prinuđene da racionalizuju zalihe u najmanje 55 od 83 regiona Rusije.

Napadi su razbili iluziju normalnosti koju je Moskva uložila velike napore da sačuva, a čak je i ruski predsednik Vladimir Putin priznao da su oni izazivali probleme.

"Da, vidimo probleme, svesni smo ih i reagujemo na njih, ali ćemo svakako osigurati bezbednost i zemlje i naših građana", rekao je on. "Nesumnjivo ćemo prevazići sve izazove sa kojima se danas suočavamo, uključujući terorističke napade na našu teritoriju i infrastrukturne objekte".

40-dnevna kampanja Zelenskog

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je 25. juna 40-dnevnu kampanju u nastojanju da primora Putina da sedne za pregovarački sto.

Zelenski je tvrdio da je ruska rafinerija nafte u gradu Ufi, 967 kilometara od Ukrajine, pogođena u sredu po drugi put ove nedelje.

Širom Rusije, propisi o kvalitetu goriva su ukinuti, dok je izvoz benzina i mlaznog goriva zabranjen. Zemlja je takođe povećala uvoz benzina iz Indije i u velikoj meri se oslanja na Belorusiju za snabdevanje gorivom, prema izvorima iz industrije.

Poljoprivrednici širom zemlje strahuju da možda neće moći da požnju useve zbog nedostatka goriva za pogon svojih traktora i mašina.

Tokom svoje kampanje, Ukrajina se fokusirala na sužavanje zaliha i narušavanje normalnog života u Rusiji, dok je nastavljala da napada energetska postrojenja, a Zelenski kaže da taktika funkcioniše.