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"Tri meseca su ga obučavali na dronovima, a zatim su ga bacili u frontalni napad, u 'mašinu za mlevenje mesa'", kaže Oksana Afanasjeva, hraniteljka Valerija Averina. Dvadesettrogodišnjak je jedan od prvih ruskih studenata za koje se zna da su poginuli u Ukrajini nakon što su regrutovani u okviru nove kampanje za privlačenje mladih ljudi sa fakulteta i univerziteta da se pridruže jedinicama dronova, izveštava BBC.

Da bi nadoknadila sve veće gubitke, Rusija se okreće studentima, nudeći im, kako kaže, bezbedniji put kroz rat, izveštava BBC.

"Nikada ranije nije služio u vojsci", kaže Afanasjeva. Kampanja, koja podstiče studente sa fakulteta, tehničkih škola i stručnih škola da se prijave za vojne ugovore, počela je ranije ove godine, u petoj godini rata.

Posebno je usmerena na studente sa akademskim teškoćama ili one koji su razmišljali o pauzi od studija. Jedinice dronova su predstavljene kao elitniji i tehnički napredniji put. Averin, koji je odrastao u sirotištu u istočnom Sibiru pre nego što je... Kada je imao 11 godina, bio je u završnoj godini tehničke škole za građevinarstvo.

"Rekao mi je: Ništa mi se neće desiti, sve će biti u redu"

Početkom aprila, rekao je svojoj hraniteljki da ga šalju negde "bez telefonskog signala" i da se ne brine. U početku joj je rekao da će zaraditi novac u Vajldberis, ruskoj onlajn prodavnici, pa je bila šokirana kada je saznala da je potpisao vojni ugovor i da se obučava za operatera drona.

"Rekao mi je: Ništa mi se neće desiti, sve će biti u redu", seća se ona. Nedelju dana kasnije, 8. aprila, saznala je da je poginuo u minobacačkom napadu u blizini Luganska u okupiranom delu istočne Ukrajine.

Vladislav Gorbunov, osamnaestogodišnjak iz malog grada Uneč, 70 kilometara severno od ukrajinske granice, ubijen je 6. aprila, četiri meseca nakon potpisivanja ugovora. Studirao je izgradnju i održavanje železnica i prvobitno je poslat u pešadijsku jedinicu na prvoj liniji fronta, pre nego što je prebačen u jedinicu za dronove.

1/6 Vidi galeriju operateri dronova u Ukrajini Foto: Press service of the 93rd Separa/Press service of the 93rd Separa, Maria Senovilla/EPA

"Brzo je otišao i brzo se vratio"

Rahim Abdulin se upisao na Rudarski koledž u Kumertauu da postane zavarivač, ali mu studije nisu išle dobro. U januaru, dve nedelje nakon njegovog 18. rođendana, potpisao je vojni ugovor da postane operater dronova, smatrajući to bezbednom opcijom. "Ali kada je stigao tamo, ispostavilo se da uopšte nije bezbedno", objasnila je njegova majka Elena.

"Zato što i oni vide jurišne trupe, a one su na samoj prvoj liniji fronta", dodala je. Ubijen je 13. marta. "Brzo je otišao i brzo se vratio", rekla je njegova majka.

Trojica bivših studenata: Abdulin, Gorbunov i Averin, nalaze se među 230.407 ruskih vojnika i oficira čiju je smrt potvrdio BBC na osnovu analize groblja, spomenika, vladinih registara i čitulja.

Veruje se da je pravi broj žrtava mnogo veći. Vojni analitičari procenjuju da analiza otvorenih izvora obuhvata 45-55% od ukupnog broja, što bi stvarne gubitke postavilo između 417.000 i 509.500. Britanska obaveštajna agencija GCHQ procenila je brojku na skoro 500.000 u maju. Ukrajinski gubici su takođe veoma visoki.

1/6 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Rusiju - gađani Pskovska oblast i Belgorod Foto: screenshot X

Ministar: Želimo mlađe od 35 godina

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je poslednji put potvrdio 55.000 mrtvih u februaru 2026. godine, uz veliki broj nestalih. Anonimni ukrajinski veb-sajt sugeriše da bi ukupan broj vojnih smrti mogao dostići 213.000, dok holandska vojna obaveštajna služba procenjuje broj mrtvih, ranjenih i nestalih na oko 500.000.

Nadoknada za mrtve i ranjene postala je ključna za nastavak ruskog rata, a vlasti su predstavile šemu kroz koju je Averin regrutovan kao dobrovoljni put u modernu i relativno bezbednu granu vojske. Studentima se nudi poseban jednogodišnji ugovor za službu u novoj grani vojske poznatoj kao "jedinica za bespilotne sisteme", s obzirom na to da su dronovi postali ključni deo rata.

Ruski ministar odbrane Andrej Belousov rekao je u novembru 2025. da će primarna meta biti oni mlađi od 35 godina, jer se mlađi regruti smatraju prijemčivijim za "nove tehnologije i brzinu". U roku od nekoliko nedelja, sastanci za regrutaciju počeli su da se održavaju u obrazovnim institucijama širom Rusije.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Studentima laže

BBC je do kraja februara pronašao dokaze o aktivnostima regrutacije na najmanje 95 univerziteta i koledža, a u aprilu je studentski časopis Groza izvestio da se ugovori za jedinicu za dronove promovišu na skoro 270 visokoškolskih ustanova. Ponuda je pažljivo sastavljena.

Studentima se kaže da se mogu prijaviti samo na godinu dana, uključujući obuku, i služiti isključivo u jedinicama dronova, a ne u redovnoj pešadiji. Obećava im se velika plata i sticanje vrednih tehničkih veština pre nego što se vrate studijama.

Neki univerziteti takođe obećavaju dodatne pogodnosti, kao što su jednokratne isplate, mesta finansirana iz budžeta ili lakši upis na postdiplomske programe. U Moskvi, leci koji se dele studentima tvrde da volonteri mogu zaraditi najmanje pet miliona rubalja (oko 52.000 evra) u prvoj godini.

1/11 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS, AP/Russian Defense Ministry Press Service

Najmanje 920 ruskih operatera dronova je poginulo

Advokati i aktivisti za ljudska prava upozoravaju da se ova obećanja možda neće ispuniti. Od kada je ruski predsednik Vladimir Putin izdao dekret o delimičnoj mobilizaciji u septembru 2022. godine, vojni ugovori su produženi na neodređeno vreme, što čini malo verovatnim da će regrut otići nakon 12 meseci. Ključni deo ponude Ministarstva odbrane je da je posao operatera drona bezbedniji od drugih borbenih uloga.

Ali su postali vredne mete koje love obe strane. Prema analizi koju su sproveli BBC, Mediazone i tim volontera, najmanje 920 ruskih operatera dronova je ubijeno od početka invazije u februaru 2022. godine. Stvarna brojka je verovatno veća.

Potvrđeni gubici među operaterima dronova već su uporedivi sa gubicima u artiljerijskim jedinicama. Pored toga, studenti možda čak ni neće završiti u jedinicama dronova jer Ministarstvo odbrane odlučuje o podobnosti regruta, a neuspeh može značiti premeštaj u drugu granu vojske.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X

Univerziteti dobijaju kvote

Pored finansijskih podsticaja i patriotskih apela, studenti su ponekad pod pritiskom da se prijave. BBC je pronašao dokaze da su studenti koji su u opasnosti od izbacivanja ili koji razmatraju akademsko odsustvo meta. Na koledžu u Novosibirsku, direktor je snimljen kako naziva studente koji odbijaju da potpišu ugovore kukavicama.

Neke institucije su se takođe suočile sa kvotama za regrutaciju. Bivši savetnik rektora Dalekoistočnog federalnog univerziteta rekao je u februaru da je institucija dobila kvotu od 32 studenta za slanje u rat. Univerzitet je to negirao, nazivajući izveštaj lažnim i dodajući da podržava studente koji dobrovoljno biraju da potpišu ugovore.

1/6 Vidi galeriju Dronovi Foto: Shutterstock