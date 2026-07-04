Slušaj vest

Ruski zvaničnik Dmitrij Medvedev, pakistanski premijer Šehbaz Šarif i predstavnici talibanske vlasti u Avganistanu među visokim su zvaničnicima koji će prisustvovati sahrani ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Iranski zvaničnici očekuju milione građana i delegacije iz oko 30 zemalja.

Hamnei (86) ubijen je 28. februara u napadu na svoju rezidenciju u centru Teherana. Njegovo telo tri dana je izloženo u teheranskom Velikom Mosali, najvećem molitvenom kompleksu u zemlji.

Državni mediji prikazali su hiljade ožalošćenih koji su odavali počast, kao i kovčeg prekriven crvenom zastavom sa natpisom "Ja Husein", simbolom mučeništva i poziva na osvetu u šiitskoj tradiciji.

Među poginulima kojima je odata počast nalaze se i Hamneijev zet, najstarija ćerka, četrnaestomesečna unuka i supruga njegovog naslednika Modžtabe Hamneija.

Ko dolazi na sahranu

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da će prisustvovati najmanje osam šefova vlada ili država i predsednika parlamenata iz 12 zemalja, a delegacije iz Iraka, Avganistana i Pakistana su već u Teheranu.

Prema spisku koji su objavili iranski državni mediji, Rusija šalje bivšeg predsednika i zamenika predsednika Saveta bezbednosti Dmitrija Medvedeva kao specijalnog izaslanika predsednika Vladimira Putina. Kina šalje potpredsednika Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa.

Avganistansku talibansku vladu predstavljaće vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Amir Kan Mutaki, dok iranski mediji takođe izveštavaju da bi premijer Hasan Ahund i Ahmad Masud, lider Nacionalnog fronta otpora, mogli da prisustvuju.

Iračku delegaciju predvode predsednik Nizar Amidi i predsednik parlamenta Hajbet el Halbusi, zajedno sa Nečirvanom Barzanijem, premijerom regiona Kurdistan.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif prisustvovaće zajedno sa načelnikom vojske Asimom Munirom i drugima, dok Indiju predstavljaju general-potpukovnik Sajed Ata Hasnain, guverner Bihara, i ministarka spoljnih poslova Pabitra Margerita.

Turska šalje potpredsednika Dževdeta Jilmaza. Delegaciju Azerbejdžana predvodi predsednica parlamenta Sahiba Gafarova, a neki izveštaji sugerišu da bi mogao da prisustvuje i predsednik Ilham Alijev.

Prisustvovaće i jermenski premijer Nikol Pašinjan, predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili i predsednik Tadžikistana Emomali Rahmon, zajedno sa zamenikom premijera i ministrom spoljnih poslova Kazahstana Jermekom Košerbajevim i predsednikom Turkmenistana Gurbangulijem Berdimuhamedovim, predsednikom Narodnog saveta.

Očekuje se dolazak dodatnih delegacija iz Bangladeša, čiji će premijer Tarik Rahman i predsednik parlamenta Hafizudin Ahmed, kako se navodi, prisustvovati.

Maleziju će predstavljati ministar poljoprivrede Mohamad Sabu, nakon što je premijer Anvar Ibrahim rekao da ne može da prisustvuje zbog prethodnih obaveza.

Očekuje se i dolazak delegacija iz Omana, Katara, Belorusije, Kirgistana, Uzbekistana, Egipta, Gane, Nikaragve,Demokratske Republike Kongo i Kube.

Iranski mediji takođe izveštavaju o delegacijama iz Tunisa, Libana, Namibije, Šri Lanke, Mjanmara, Gambije i Tajlanda, kao i o predstavnicima Šangajske organizacije za saradnju i Organizacije za ekonomsku saradnju.

Bagaei je rekao da nijedna evropska zemlja nije zvanično pozvana.

Prisutni, rekao je, "stoje na pravoj strani istorije", dok je optužio evropske vlade za "sraman" stav prema vojnoj akciji SAD i Izraela protiv Irana.

Zemlje za koje je Teheran smatrao da su zauzele "neprikladan stav" o udarima nisu bile pozvane, rekao je.

Šest dana žalosti

Iran je proglasio šestodnevnu žalost. Ceremonije počinju u subotu i nedelju u Teheranu, zatim se nastavljaju u Komu, a potom u iračkim svetim gradovima Nadžafu i Karbali. Završna sahrana biće održana u sredu u Mešhedu, Hamneijevom rodnom gradu, gde će biti sahranjen u blizini svetilišta imama Reze.

Tokom ceremonija Teheran, Kom i Mešhed biće pod posebnim režimom. Javne i privatne institucije u Teheranu biće zatvorene od subote do ponedeljka, centar grada biće zatvoren za saobraćaj, a vazdušni prostor delimično zatvoren od petka i potpuno u ponedeljak.

Iranske vlasti procenjuju da bi između 15 i 20 miliona ljudi moglo da prisustvuje ceremonijama, što bi predstavljalo najveću državnu sahranu u istoriji zemlje.

Modžtaba Hamnei i poruke vojnog vrha

I dalje nije poznato da li će aktuelni vrhovni vođa Modžtaba Hamnei prisustvovati glavnoj ceremoniji. Od smrti svog oca nije se pojavljivao u javnosti, a mediji navode da iz bezbednosnih razloga verovatno neće doći.

1/3 Vidi galeriju Modžtaba Hamnei Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia, MORTEZA NIKOUBAZL / Sipa Press / Profimedia

Iranski vojni vrh ponovio je upozorenja Izraelu i SAD. Vrhovni komandant Revolucionarne garde Ahmad Vahidi prvi put se pojavio u javnosti od početka rata i poručio da će "krv mučenog imama označiti novu prekretnicu u pobedama islama". Komandanti iranske vojske poručili su da će Iran osvetiti Hamneijevu smrt.

Pogled ka periodu posle sahrane

Posle završetka ceremonija pažnja će biti usmerena na konsolidaciju vlasti pod Modžtabom Hamneijem, regionalnu diplomatiju i nastavak indirektnih pregovora Irana i SAD, koji su privremeno obustavljeni tokom žalosti.

Iranski vojni vrh ponovio je da će svako američko mešanje u Ormuskom moreuzu izazvati "brz i odlučan odgovor", navodeći da sva plovila moraju koristiti rute koje određuje Iran. Istovremeno, prisustvo brojnih stranih delegacija u Teheranu moglo bi da omogući neformalne diplomatske kontakte na marginama sahrane.