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U libanskim političkim krugovima oseća se nervoza, ali se ne šapuće o SAD ili Izraelu, već o "Jedinici 121" - pretnji iznutra.

Poznata kao "Hezbolahova mašina smrti" i kao najtajnije i najbrutalnije krilo te militantne grupe, ova jedinica povezuje se sa nekim od najzloglasnijih političkih atentata u zemlji, uključujući ubistvo bivšeg premijera Rafika al-Haririja 2005. godine.

Sada, nezadovoljni mirovnim sporazumom između Libana i Izraela koji ograničava operacije Hezbolaha protiv jevrejske države, oni se ponovo reorganizuju.

- Ovo je jedna od najtajnijih i najsmrtonosnijih jedinica na svetu, odmah iza slične ruske jedinice GRU - rekao je Ronen Solomon za britanski list "Telegraf", autor predstojeće trilogije o Hezbolahu i njegovim globalnim operacijama.

- Oni ne ratuju protiv Izraela, oni ratuju protiv sopstvenih građana.

Libanski političar blizak premijeru Navafu Salamu izjavio je da je zabrinutost zbog "Jedinice 121" i dalje velika među visokim zvaničnicima uključenim u sprovođenje okvirnog sporazuma sa Izraelom.

Ubijeni bivši premijer Libana Rafik Hariri Foto: ANDRE PICHETTE / AFP / Profimedia

- Postoji veoma snažna svest o "Jedinici 121" u krugovima u kojima se krećem. U najvišim strukturama vlasti, ljudi su toga i te kako svesni. I dalje postoji strah. Najviši zvaničnici poput premijera i predsednika uveli su visoke bezbednosne mere. Postoje mere zaštite i za pregovarački tim - dodao je.

Jedinica broji svega oko 20 operativaca, većinom iz veteranskog krila Hezbolaha. Deluje odvojeno od spoljnopolitičkog krila Hezbolaha, "Jedinice 910" i naređenja i resurse dobija direktno od Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Hezbolah ostaje najveći i najmoćniji iranski regionalni saveznik, a njegov stalni sukob sa Izraelom ugrožava širi američko-iranski mirovni dogovor. Godinama je malo ko znao za ovu jedinicu i njen kodni naziv.

- Tek 2020. godine, tokom istorijske presude specijalnog tribunala za Liban u slučaju ubistva Rafika al-Haririja, njeno zvanično ime je prvi put otkriveno - Jedinica 121 - Hezbolahov unutrašnji odred za likvidacije, koji je delovao direktno pod Hasanom Nasralahom i primao naređenja samo od njega - ističe Solomon.

Salim Ajaš, ubijeni komandant "Jedinice 121" Foto: YouTube/ Republic World

Smrt premijera Libana izazvala je politički potres i dovela do završetka sirijskog vojnog prisustva u zemlji.

U izraelskoj "Operaciji Novi poredak" 2024. godine eliminisan je Nasralah, dugogodišnji lider Hezbolaha, kao i drugi visoki zvaničnici u Bejrutu. Veruje se da je Salim Ajaš, komandant "Jedinice 121", ubijen u Siriji ubrzo nakon toga. Nije jasno ko ga je zamenio, iako se pretpostavlja da Izrael to zna.

Jedinica sada odgovara direktno Naimu Kasemu, lideru Hezbolaha, što je jedna od retkih struktura koje navodno odgovaraju direktno vrhovnom vođi organizacije.

- Jedinica se ne oslanja samo na napade autobombama, već je specijalizovana i za inscenirane nesreće, trovanja, ubadanja nožem i otmice koje završavaju telima pronađenim u "saobraćajnim nesrećama". Međutim, taktike jedinice se razvijaju, a optički dronovi postaju najnoviji dodatak njihovom arsenalu. Više ne moraju da koriste autobombe ili da ubijaju iz blizine - dodao je Solomon.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Mustafa Badrudin, Ajašev prethodnik, ubijen je u izraelskim vazdušnim napadima u Siriji 2016. godine. Nekoliko drugih članova pobeglo je u Siriju nakon što im je suđeno u odsustvu između 2014. i 2022. godine zbog ubistva Haririja.

Uprkos tajnosti grupe, Avičaj Adrae, portparol izraelske vojske za arapski jezik, objavio je krajem 2025. godine video-snimke, fotografije i dokumente za koje tvrdi da pokazuju da "Jedinica 121" i godinama nakon ubistva Haririja nastavlja politička ubistva u Libanu.

Navodne operacije uključuju ubistvo Visama al-Hasana 2012. godine, šefa libanske policijske obaveštajne službe; ubistvo četvoro radnika bejrutske luke i carine 2021. godine koji su znali za skladištenje amonijum-nitrata Hezbolaha; kao i ubistvo novinara Lokmana Slima, koji je ubijen u automobilu u februaru 2021. nakon što je optužio Hezbolah i sirijskog predsednika Bašara al-Asadada snose odgovornost za eksploziju u bejrutskoj luci 2020. godine.

Bivši predsednik Sirije, Bašar al Asad Foto: EPA/Syrian Presidency Handout

- Izraelska poruka je jasna. Svako ko se usudi da govori protiv Hezbolaha - bilo da je hrišćanin, sunitski ili šiitski protivnik - nalazi se na listi meta "Jedinice 121" - dodaje Solomon.

Američko-iranski Memorandum o razumevanju, potpisan pod pokroviteljstvom Donalda Trampa, zahteva da libanska vlada razoruža Hezbolah pre povlačenja Izraela. Kasem, koji se nadao da će Hezbolah ostati zaštićen tim dogovorom, odmah je kritikovao ovaj zahtev.

Međutim, s obzirom na to da je Hezbolah oslabljen izraelskim operacijama tokom protekle dve godine, libanski političar smatra da bi eventualno ubistvo važnih figura nosilo veliku cenu.

1/3 Vidi galeriju Naim Kasem - lider Hezbolaha Foto: Profimedia, EPA/Wael Hamzeh

- Ne mogu da garantujem da to ne bi uradili, na kraju je to odluka IRGC-a. Bezbednosne i vojne operacije Hezbolaha vodi IRGC, oni određuju pravac delovanja. Hezbolah više nema kapaciteta da kaže "ne" - objasnio je on.

Jedan poslanik je saglasan da Iran ima presudan uticaj, jer je pokušavao da obezbedi prekid vatre između Hezbolaha i Izraela zajedno sa primirjem sa SAD, sve dok nedavni okvirni sporazum nije poremetio plan.

- Mislim da IRGC ne želi da uništi ovaj dogovor sa SAD, previše su zabrinuti za svoj status i odnos sa Amerikancima - rekao je on, dok je spremnost libanskih političara i aktivista da javno kritikuju Hezbolah danas veća nego ikada tokom poslednjih godina.

Ali Alamin, glavni urednik medija "Janoubia" i istaknuti kritičar Hezbolaha, i sam je iskusio pretnje te grupe.

1/7 Vidi galeriju Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

- Danas Hezbolah pokušava da pronađe saveznike, a ranije, kada su se dešavala ciljana ubistva novinara i političkih protivnika, to je bilo u okruženju pre rata i pre pada Asada i mnogo toga se promenilo - rekao je za britanski "Telegraf".