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Vatreni tornado formirao se u Černobiljskoj zoni isključenja usled jakih vetrova i požara izazvanih ruskim napadima, prenosi RBK-Ukrajina, pozivajući se na saopštenje Državne službe za vanredne situacije (DSNS).

Spasioci koji učestvuju u gašenju požara objavili su snimak ovog retkog prirodnog fenomena.

"Vatreni tornado: vetar, prašina i plamen se spajaju u jednu razornu silu! Upravo tako izgleda vatra sa kojom se spasioci iz Kijevske oblasti neprekidno bore u Černobiljskoj zoni isključenja", navodi se u saopštenju Državne službe za vanredne situacije.

Iz DSNS-a ističu da njihove ekipe neprekidno rade na obuzdavanju požara u zoni Černobilja kako bi sprečile njegovo dalje širenje.

Veliki požari u Černobiljskoj zoni

Podsećanja radi, 29. juna je u Černobiljskoj zoni isključenja izbio požar velikih razmera nakon još jednog napada ruskih dronova.

U gašenju požara učestvovale su jedinice Državne službe za vanredne situacije, oprema i zaposleni u Državnoj agenciji za upravljanje zonom isključenja (GAZV).

Zajedničkim naporima, spasioci su uspeli da potpuno eliminišu jedno od velikih žarišta požara.

Zbog šumskog požara, produkti sagorevanja i gust dim pogoršali su kvalitet vazduha i vidljivost u Kijevu, kao i u okruzima Višgorod, Bjukenen i Brovar u Kijevskoj oblasti.

Satelitski podaci zabeležili su oblake zagađenog vazduha sa povećanim sadržajem ugljen-monoksida, koji se protežu 170 km od epicentra požara.

(Kurir.rs/RBC.ua)

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