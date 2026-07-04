VATRENI TORNADO DIVLJA OKO ČERNOBILJA! Dramatičan snimak iz Ukrajine, ruski napadi izazvali pakao: Plamena neman guta sve pred sobom u zoni isključenja (VIDEO)
Vatreni tornado formirao se u Černobiljskoj zoni isključenja usled jakih vetrova i požara izazvanih ruskim napadima, prenosi RBK-Ukrajina, pozivajući se na saopštenje Državne službe za vanredne situacije (DSNS).
Spasioci koji učestvuju u gašenju požara objavili su snimak ovog retkog prirodnog fenomena.
"Vatreni tornado: vetar, prašina i plamen se spajaju u jednu razornu silu! Upravo tako izgleda vatra sa kojom se spasioci iz Kijevske oblasti neprekidno bore u Černobiljskoj zoni isključenja", navodi se u saopštenju Državne službe za vanredne situacije.
Iz DSNS-a ističu da njihove ekipe neprekidno rade na obuzdavanju požara u zoni Černobilja kako bi sprečile njegovo dalje širenje.
Veliki požari u Černobiljskoj zoni
Podsećanja radi, 29. juna je u Černobiljskoj zoni isključenja izbio požar velikih razmera nakon još jednog napada ruskih dronova.
U gašenju požara učestvovale su jedinice Državne službe za vanredne situacije, oprema i zaposleni u Državnoj agenciji za upravljanje zonom isključenja (GAZV).
Zajedničkim naporima, spasioci su uspeli da potpuno eliminišu jedno od velikih žarišta požara.
Zbog šumskog požara, produkti sagorevanja i gust dim pogoršali su kvalitet vazduha i vidljivost u Kijevu, kao i u okruzima Višgorod, Bjukenen i Brovar u Kijevskoj oblasti.
Satelitski podaci zabeležili su oblake zagađenog vazduha sa povećanim sadržajem ugljen-monoksida, koji se protežu 170 km od epicentra požara.
(Kurir.rs/RBC.ua)