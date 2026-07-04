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Napad ajkule se dogodio u blizini dela plaže poznatog kao "Fild 6" na plaži Džons, dok su brojni posetioci posmatrali prelet akrobatske grupe američke mornarice "Blue Angels" povodom Dana nezavisnosti.

Posle napada, povređeni muškarac je u agoniji doplivao do obale, rekao je izvor za "Njujork post". Spasilac Kejt Majo, koja mu je prva ukazala pomoć, prisetila se dramatičnih trenutaka kada joj je prišao.

- Dotrčao je do naše spasilačke kule. Stopalo mu je krvarilo, a stalno je ponavljao: "Nešto me je ujelo, ujelo me je! Ne želim da pogledam!" - ispričala je ona.

Povređeni je spasiocima rekao da je osetio snažan ugriz koji je prošao kroz celo stopalo.

- Čovek kojeg je nešto ujelo rekao je da je osetio kao da su ga zagrabile čeljusti i da je ugriz prošao pravo kroz stopalo - navela je Kejt.

Ona je otkrila da je muškarac zadobio duboku posekotinu preko prstiju, kroz koju se jasno videla kost. Njen kolega je odmah sišao sa spasilačke kule i iskoristio majicu kao improvizovani podvez, ali je krvarenje ubrzo postalo znatno jače.

- Krv se probijala kroz majicu. Bilo je neverovatno, ali takve stvari se dešavaju - rekla je ona.

Povređeni je plivao blizu granice označene zelenim zastavicama, koje obeležavaju deo mora namenjen kupačima. Kejt je objasnila da se upravo u tom delu obale često okupljaju ribolovci koji bacaju udice u more.

Na lice mesta brzo su stigli lekari Hitne pomoći, koji su muškarca prevezli u bolnicu. Spasioci veruju da će se potpuno oporaviti.

Iako povređeni nije video šta ga je napalo, jedna žena koja se zatekla na plaži rekla je spasiocima da je nekoliko trenutaka nakon napada primetila peraje kako seče površinu vode.

Na osnovu vrste povrede, Kejt i njene kolege smatraju da je najverovatnije reč o mladunčetu peščanog tigrastog morskog psa.

Napad se dogodio dok je na stotine ljudi tražilo osveženje na plaži zbog visokih temperatura koje su se približile podeoku od 38 stepeni Celzijusa.

Na plaži se okupio i veliki broj posmatrača kako bi gledali probu akrobatske grupe "Blue Angels" uoči glavnog nastupa povodom Dana nezavisnosti SAD. Poznati pilotski tim trebalo bi da predvodi Međunarodnu vazduhoplovnu reviju iznad Kipa slobode.

Veruje se da je ovo prvi napad morskog psa na plaži Džons ovog leta, a dogodio se samo dan nakon što je zbog više uočenih ajkula kupanje privremeno zabranjeno na obližnjim plažama.

Grupa bik-ajkula viđena je kod plaže Rokavej, zbog čega kupačima satima nije bio dozvoljen ulazak u more, dok je kod Point Lukauta uočen i morski pas dug oko 2,7 metara.

Stručnjaci navode da se ajkule redovno pojavljuju duž obale od Rokaveja do Montoka u vreme obeležavanja Dana nezavisnosti, jer toplija voda privlači i njih i ribu kojom se hrane.