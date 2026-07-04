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Ruska vojska juče je obavestila predsednika Vladimira Putina da je preuzela kontrolu nad Konstantinovkomu istočnoj Ukrajini, strateški važnim gradom čije je osvajanje Moskva dugo nastojala da ostvari u okviru napredovanja kroz Donjecku oblast.

- Odbacujemo te tvrdnje. Reč je o novim lažnim navodima - saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, ističući da je grad u Donjeckoj oblasti i dalje pod kontrolom ukrajinskih snaga.

- Vojne jedinice i jedinice 19. armijskog korpusa Istočne grupe nastavljaju da sprovode odbrambene operacije na zadatim linijama unutar grada i na njegovim prilazima - navodi se u saopštenju Generalštaba.

Konstantinovka je najjužnije od četiri ključna naselja koja čine odbrambenu liniju od presudnog značaja za ukrajinske napore da zadrže kontrolu nad snažno industrijalizovanom Donjeckom oblašću.