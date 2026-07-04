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Meksičke vlasti su u petak saopštile da posmrtni ostaci pronađeni na lokaciji u istočnoj državi Verakruz pripadaju novinarki Roksani Guzman, čije je ubistvo ponovo bacilo svetlo na slobodu štampe u Meksiku, jednoj od najsmrtonosnijih zemalja na svetu za novinare.

Guzman, direktorka kriminalističkog novinskog doma Pulso Informativo del Sureste, oteta je iz svog doma 2. juna nakon što su naoružani, maskirani muškarci razbili ulazna vrata, a snimak incidenta je široko deljen na društvenim mrežama.

Lokalni mediji su izvestili da su, nakon što su ubili Guzman, napadači pokušali da rastvore njeno telo u buradima napunjenim gorivom. Vlasti su kasnije pronašle skeletne ostatke na imanju.

1/3 Vidi galeriju Obijanje kuće meksičke novinarke Roksane Ramirez Foto: Printscreen/X

"Forenzički testovi su završili proces identifikacije i naučno potvrdili da posmrtni ostaci pronađeni tokom istrage pripadaju novinarki", saopštilo je državno tužilaštvo Verakruza.

Vlasti su saopštile da je osam osoba uhapšeno zbog Guzmanove otmice i ubistva, uključujući četiri opštinska policajca iz Iksuatlan ​​del Sureste, malog grada oko 300 kilometara južno od grada Verakruza.

Tužioci su rekli da su policajci navodno pružali resurse, hranu i logističku podršku kriminalnoj grupi koja je bila umešana.

Još dva novinara su ubijena ove godine u vezi sa svojim radom, prema podacima grupe za ljudska prava Article 19.