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Suprug žene iz Minesote, osuđene za seksualno zlostavljanje dvojice hokejaša (15) koje je upoznala tokom porodičnog odmora u hotelu, stoji uz svoju suprugu uprkos njenoj osudi i stavljanju u registar seksualnih prestupnika.

Entoni Šardin (52) potvrdio je da su on i Alison Šardin još uvek u braku i da pokušavaju da žive što dalje od medijske pažnje nakon šokantnog incidenta, piše Dejli Mejl.

Na pitanje novinara da li su još uvek zajedno, Entoni je odgovorio: "Da". Dodao je da porodica pokušava da "ostane ispod radara" nakon svega što se dogodilo.

Njegova supruga, Alison Šardin (40), osuđena je u januaru 2025. godine za seksualni odnos trećeg stepena sa maloletnicima.

Nakon što je priznala krivicu, izbegla je zatvorsku kaznu i osuđena je na dva vikenda u zatvoru, društveno koristan rad, pet godina uslovne kazne i obaveznu registraciju u registar seksualnih prestupnika.

1/3 Vidi galeriju Alison Šardin Foto: Facebook

Detalji incidenta u hotelu

Prema sudskim dokumentima, incident se dogodio 14. januara 2024. godine u hotelu u Rouzvilu, gde je Šardin odsela sa suprugom i njihovo dvoje dece na porodičnom odmoru.

U hotelskom đakuziju, upoznala je dvoje maloletnih hokejaša iz Kolorada koji su sa svojim timom otputovali u Minesotu na turnir.

Tokom razgovora, navodno im se poverila o svojim bračnim problemima, a zatim je razmenila kontakt informacije sa maloletnicima.

U sudskom podnesku se navodi da je u jednom trenutku njen suprug viknuo sa balkona njihove hotelske sobe da se vrati gore i rekao joj da će njihova veza biti gotova ako to ne učini. Nakon svađe sa suprugom, Šardin je poslala jednom od dečaka poruku na Snepčetu pitajući ga da li može da dođe u njegovu hotelsku sobu.

Nisu znali kako da odbiju njene zahteve

Prema tužilaštvu, tokom susreta, uprkos velikoj razlici u godinama, nagovorila je dvojicu maloletnika na seksualne radnje, dok je treći dečak posmatrao ceo događaj. Jedna od žrtava je kasnije rekla policiji da joj je Šardin rekla da već imaju "38-godišnju ženu u krevetu" i ohrabrila ih da urade još. Maloletnici su istražiteljima rekli da nisu znali kako da odbiju njene zahteve.

Dan nakon incidenta, Šardin je pronašla dečake na klizalištu gde su igrali utakmicu, prema policijskom izveštaju. Dečaci su istražiteljima rekli da ih je njeno prisustvo uznemirilo i da im je njeno ponašanje bilo veoma jezivo.

Nakon što su se vratili kući u Kolorado, ona je nastavila da im šalje poruke u kojima ih je molila da nikome ne prijavljuju šta se dogodilo i izvinjavala se zbog svojih postupaka. Kasnije je tokom istrage priznala zločin.

Neočekivani preokret i povlačenje zahteva za razvod

Kontroverzi je doprinela i činjenica da je Entoni Šardin podneo zahtev za razvod u decembru 2023. godine, samo četiri nedelje pre incidenta u hotelu.