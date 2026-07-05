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Džihadistii njihovi separatistički saveznici Tuareziizveli su nove koordinisane napade na više gradova i jedan zatvor u Maliju, navode stanovnici i bezbednosni izvori, dok vojska tvrdi da je situacija pod kontrolom.

Sukobi su usledili nešto više od dva meseca nakon što su iste grupe izvele napade na vladajuću vojnu huntu, u kojima je poginuo ministar odbrane. Novi napadi zabeleženi su u severnim gradovima Gao, Anefis i Agelhok, kao i u centralnom gradu Sevareu i zatvoru Kenijeroba, u blizini glavnog grada Bamaka.

Nakon vojnih udara 2020. i 2021. godine, Malijem upravlja vojska, koja je obećala da će obnoviti bezbednost u zemlji suočenoj sa džihadističkom pobunom i separatističkim zahtevima tuareških grupa.

Tuareški pobunjenici iz Fronta za oslobođenje Azavada (FLA) udružili su se pre oko godinu dana sa Grupom za podršku islamu i muslimanima (JNIM), koja je povezana sa terorističkom mrežom Al Kaida. Prve zajedničke koordinisane napade izveli su 25. i 26. aprila.

"Naoružane grupe su u gradu, ali vojska i dalje pruža otpor"

Portparol FLA Mohamed Elmaulud Ramadan rekao je za AFP da je u Anefisu "palo nekoliko položaja", ali da borbe još traju.

- Naoružane grupe su u gradu, ali vojska i dalje pruža otpor. Vojni kamp još nije pao - rekao je jedan stanovnik Anefisa za AFP.

Anefis i Agelhok poslednja su mesta u severnoj oblasti Kidal u kojima je vojska Malija zadržala prisustvo nakon aprilskih napada. Strateški važan grad Kidal pao je u ruke FLA u aprilu, što je predstavljalo težak udarac za vojnu huntu.

U gradu Gao, takođe na severu zemlje, stanovnici su za AFP ispričali da su čuli pucnjavu i "glasne eksplozije" u blizini vojnog kampa.

U centralnom gradu Sevareu, prema navodima bezbednosnog izvora, eksplozije su odjeknule oko pet sati ujutru, nakon čega je iznad tog područja primećeno nekoliko vojnih aviona.

Napadnut i najveći zatvor u zemlji

Na meti napada našao se i zatvorski kompleks Kenijeroba, u kojem se nalaze pripadnici džihadističkih grupa i drugi zatvorenici. Zatvor se nalazi oko 70 kilometara jugozapadno od Bamaka.

- Sakrili smo se ispod kreveta, pucnjava još traje - rekao je jedan zatvorenik za AFP, nakon čega je veza prekinuta.

Centralni zatvor Kenijeroba najveća je moderna kazneno-popravna ustanova u Maliju i može da primi više od 2.500 zatvorenika.

Mali se od 2012. godine suočava sa ozbiljnom bezbednosnom krizom zbog napada džihadističkih grupa povezanih sa Al Kaidom i Islamskom državom, kao i lokalnih kriminalnih i separatističkih organizacija.

U zajedničkim napadima u aprilu tuareški pobunjenici i džihadisti zauzeli su Kidal, koji su u novembru 2023. godine osvojile malijska vojska i ruski plaćenici iz grupe Vagner. Moskva je kasnije Vagner zamenila paravojnom formacijom Afrički korpus.

Tuarezi decenijama vode pobunu

Vođa vojne hunte u Maliju, general Asimi Goita, približio je zemlju Rusiji, udaljivši se od nekadašnje kolonijalne sile Francuske.

Organizacija Human Rights Watch prošlog meseca je saopštila da su i džihadisti i malijska vojska, zajedno sa svojim ruskim saveznicima, počinili ozbiljna kršenja ljudskih prava nad civilima od aprilskih sukoba.

Aprilski napadi podsetili su na krizu iz 2012. godine, kada su tuareški pobunjenici u savezu sa džihadistima zauzeli ključne gradove na prostranom severu zemlje.

Tuarezi su istorijski nomadski narod koji živi na području Malija, Nigera, Alžira, Libije i Burkine Faso. Već decenijama vode oružanu borbu protiv, kako tvrde, političke i ekonomske marginalizacije, posebno u oblasti oko Kidala.