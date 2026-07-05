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Hiljade protivnika nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AFD) protestuju danas u Erfurtu, gde se održava dvodnevna godišnja konvencija stranke uoči regionalnih izbora, javlja agencija Rojters.

Agencija AP javila je da je ispred mesta gde se konvencija održava došlo do manjih sukoba demonstranata sa policijom u opremi za razbijanje demonstracija.

Demonstranti iz sindikata, grupa civilnog društva i levičarskih stranaka došli su iz svih delova zemlje, a primetno je prisustvo velikog broja policajaca iz cele Nemačke, javlja Rojters.

Demonstracije se održavaju u gradu Erfurtu i njegovoj okolini, a policija procenjuje da na njima učestvuje oko 15.000 ljudi.

"Želimo da jasno stavimo do znanja da prosto nećemo tolerisati ovo, da je fašizam u usponu ovde u Nemačkoj", rekao je Georg Beker, portparol grupe Viderzecen ("Otpor"), krovne organizacije koja se protivi AFD.

Konvencija, na kojoj se očekuje da će kopredsednici Alis Vajdel i Tino Hrupala biti ponovo izabrani, održava se uoči izbora u istočnim pokrajinama Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija.

Ona je izazvala dodatne kritike na račun AFD, jer se poklopila sa 100. godišnjicom sastanka Nacističke partije održanog u blizini, na kojoj je Adolf Hitler učvrstio moć nad fašističkim pokretom.

Istoričari i politički protivnici AFD kažu da tajming nosi snažnu simboliku, dok AFD odbacuje tu tvrdnju.

Osnovana pre više od decenije, AFD se biračima nezadovoljnim dosadašnjim vlastima i ekonomskom stagnacijom obraća mešavinom nacionalističke retorike i pozivima na strožu imigracionu politiku, i trenutno u anketama ima prednost nad konzervativcima kancelara Fridriha Merca.

Protivnici optužuju AFD da promoviše rasističku politiku i stavove nespojive sa nemačkim demokratskim vrednostima i tvrde ona ugrožava ustavni poredak zemlje.

Najveće nemačke stranke isključuju saradnju sa AFD kako bi izolovali tu stranku i sprečili je da formira koalicionu vladu.

Lideri AFD negiraju da se protive demokratskim temeljima Nemačke.

Ranije ove godine, izdejstvovali su sudsku zabranu domaćoj obaveštajnoj službi, koja više ne sme da AFD klasifikuje ekstremističku stranku.

1/6 Vidi galeriju U Erfurtu hiljade demonstranata protiv Alternative za Nemačku (AfD) Foto: Martin Schutt/DPA, Michael Reichel/DPA, CHRISTOPH RUTENKOLK/EPA

Nedavne ankete pokazuju da podrška AFD iznosi čak 29 odsto, u poređenju sa oko 22 odsto Mercovih konzervativaca. Alternativa za Nemačku je ostvarila značajan napredak na dva regionalna izbora u zapadnoj Nemačkoj ranije ove godine.

Najjače uporište ima u istočnom delu zemlje, gde ankete pokazuju najveći nivo razočaranja birača tradicionalnim stranačkim sistemom.

U Saksoniji-Anhaltu, gde najnovija anketa pokazuje da AFD ima 41 odsto, a Mercovi demohrišćani 23 odsto, ali AFD cilja na pobedu sa natpolovičnim brojem glasova. ; AFD se takođe nada da će postati najveća stranka u oblasti Meklenburg-Zapadna Pomeranija.