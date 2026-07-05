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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom o isporuci Ukrajini raketa za američke sisteme protiv-vazduhoplovne odbrane Patriot.

"Ključni prioritet sada su rakete za sisteme Patriot, kako bismo zaštitili naše ljude od ruskih balističkih napada. To je bila glavna tema našeg razgovora: mogućnost snabdevanja naših sistema Patriot raketama koje su nam potrebne, jer Rusija polaže svoju poslednju kartu na raketne napade na Ukrajinu. Ona nema druge opcije da produži rat", napisao je Zelenski na Iksu.

Još je naveo da je Mercu zahvalio za dosadašnju pomoć i dodao da su razgovarali o stanju na frontu.

1/5 Vidi galeriju Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

Zelenski: Rusi nisu zauzeli Konstatinovku

On je u objavi takođe osporio tvrdnje ruskog predsednika Vladimira Putina da su Rusi zauzeli grad Konstantinovku pozvavši ga da se tamo sastanu radi mirovnih pregovora.

Zauzimanje tog grada "naravno, nije istina. To je samo još jedna ruska laž, pokušaj da se proizvede neka vrsta medijske priče. Ako bi Kostiantinivka bila pod ruskom kontrolom, Putin verovatno ne bi imao problem da se tamo sastane sa mnom kako bismo pronašli diplomatski način da konačno okončamo ovaj rat. Ali činjenica je da on neće preći liniju fronta - stvarnost je veoma drugačija od Putinovih reči", dodao je Zelenski.