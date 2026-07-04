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Tokom noći 4. jula, ukrajinska vojska nastavila je seriju silovitih napada na ciljeve širom poluostrva Krim. Prema izveštajima ruskih Telegram kanala, na meti se našla ključna infrastruktura, a eksplozije su odjekivale satima.

Požari na strateškim tačkama i vojnim aerodromima

NASA-in satelitski sistem za praćenje požara (FIRMS) registrovao je vatrena žarišta na više lokacija na poluostrvu, uključujući i strateški važan trajektni terminal kod Kerčkog moreuza.

Društvene mreže preplavile su fotografije i snimci lokalnih stanovnika koji prikazuju više velikih požara u blizini grada Kerča, koji su buknuli nakon naleta ukrajinskih dronova.

Osim okoline Kerča, vatrene stihije zabeležene su i na vojnom aerodromu u severnom krimskom gradu Džankoj. Ovaj napad usledio je samo dan nakon što su ukrajinske snage žestoko potukle vazduhoplovnu bazu Saki na zapadu poluostrva.

Tačan obim pričinjene štete još uvek nije poznat, a ukrajinska vojska se za sada nije zvanično oglasila. List Kijev Independent, koji je preneo ove detalje, napominje da informacije trenutno ne može nezavisno da potvrdi.

Strategija izolacije: Uništeno preko 3.000 meta za mesec dana

Ovi udari deo su intenzivirane ukrajinske kampanje dronova dugog dometa. Strategija Kijeva usmerena je na potpunu logističku izolaciju Krima i sistematsko sakaćenje ruske vojne infrastrukture.

Učinak ove strategije najbolje oslikavaju zvanični podaci: samo tokom juna, ukrajinske Snage za bespilotne sisteme su, u saradnji sa drugim jedinicama, uništile ili teško oštetile čak 172 objekta ruske namenske, energetske i naftne industrije, uz eliminaciju skoro 3.000 drugih vojnih ciljeva.

Kolaps na pumpama i uvođenje vanrednog stanja

Učestali napadi duboko su uzdrmali svakodnevni život i stabilnost na poluostrvu. Zbog ozbiljnih poremećaja u snabdevanju električnom energijom i gorivom, ruske okupacione vlasti bile su primorane da 26. juna proglase regionalno vanredno stanje.

Kriza sa gorivom kulminirala je 21. juna, kada je civilima potpuno obustavljena prodaja benzina i dizela. Iako su lokalni zvaničnici u međuvremenu diskretno ublažili ove restrikcije, situacija je i dalje kritična.