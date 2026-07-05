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Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV, koji se sukobljavao sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa zbog njenih mera protiv imigracije, proveo je u subotu Dan nezavisnosti SAD, 4. jul, na italijanskom ostrvu Lampeduzi koja je u centru evropske debate o migraciji, i odao počast desetinama hiljada ljudi koji su poginuli pokušavajući da stignu do Evrope i nađu slobodu i boljitak.

Dok SAD obeležavaju 250. godišnjicu Deklaracije o nezavisnosti skupovima, zabavama i vatrometom, prvi papa u istoriji rođen u SAD otputovao je na sicilijansko ostrvce Lampeduzu da se pomoli na groblju migranata i održi svečanu misu za stanovnike ostrva i najnovije doseljenike.

Lampeduza, stenovita traka bez drveća duga devet kilometara, bliža je Africi nego italijanskom kopnu i glavna je luka ulaska u Evropu za stotine hiljada migranata koji su čamcima stižu iz Libije ili Tunisa, često uz cenu plaćenu trgovcima ljudima.

Papa se sastao s migrantima u luci, a zatim prošetao po stenama pristaništa gde obično stižu. Zatim je blagoslovio ploču posvećenu papi Franji, koji je posetio pristanište 2013. godine i služio misu.

"Ovo je mesto gde gestovi govore više od reči. Ali da bi gestovi bili ljudski, potrebno im je srce", rekao je papa.

Posetom baš ove subote, Lav je poslao snažnu simboličnu poruku SAD i Evropi o hrišćanskoj obavezi da se poštuje dostojanstvo svakog ljudskog bića, posebno migranata i najranjivijih, podsećajući SAD da su ih osnovali imigranti.

U pismu Amerikancima na godišnjicu njihovog Dana nezavisnosti, Lav je naglasio da zaštita ljudskog života znači i "doček, zaštitu i pomoć imigrantima čije su nade, žrtve i doprinosi bili deo istorije SAD od samog njenog početka".

"Primiti ih sa saosećanjem i velikodušnošću nije samo čin milosrđa, već i priznanje dostojanstva koje pripada svakoj ljudskoj osobi", napisao je Leo.

Poslednjih godina Lampeduza je postala nulta tačka evropske debate o migraciji, dok se kontinent bori da kontroliše svoje granice, a istovremeno poštuje svoje zakonske obaveze da dočeka izbeglice koje beže od ratova, klimatskih promena i siromaštva.

Leo je u propovedi zahvalio stanovnicima Lampeduze zbog "čuda saosećanja" koje su pokazali dočekujući migrante i pozvao Evropu da se suoči sa izazovom vremena i preuzme svoju odgovornost.

"Zaista, pre svakog intelektualnog razmatranja ili ideološkog uverenja, susret sa onima koji su pred nama, lišeni svega, poziva nas da im budemo blizu", rekao je Lav XIV.

Papa je pozvao evropske lidere da se pozabave fenomenom migracija na sveobuhvatan način, integrišući hitnu pomoć sa dugoročnim strategijama za prijem, zaštitu, podršku i integraciju migranata, dok razvijaju svoje matične zemlje kako niko ne bi bio primoran da migrira.

"Ovde ste videli ne samo jednog, već hiljade ljudskih bića kako su pali u ruke razbojnika koji su im sve oduzeli, brutalno ih pretukli i otišli, ostavljajući ih polumrtve", rekao je papa.

"Drugi su poginuli tokom putovanja, ali osećamo njihovo prisustvo koje nas izaziva ne manje od prisustva onih koji su se iskrcali potrebni pažnje i pomoći", ukazao je poglavar Rimokatoličke crkve- Ove godine je u Italiju stiglo znatno manje migranata nego poslednjih godina: Ministarstvo unutrašnjih poslova je prijavilo 14.464 dolaska ove godine, do petka, 3. jula, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 30.598, a 26.202 su stigla u istom periodu 2024. godine.

Međunarodna organizacija za migracije je zabeležila više od 35.000 nestalih migranata u Sredozemnom moru od 2014. godine, dok se veruje da je stvarni broj mrtvih daleko veći s obzirom na veliki broj brodoloma koji nisu zabeleženi.

Papa je naglasio potrebu za očuvanjem dostojanstva migranata, posebno usred programa masovne deportacije Trampove administracije u papinom rodnom Čikagu. Ali je svoju poruku uputio i evropskim hrišćanskim liderima. Prošlog meseca, Lav je posetio još jedno evropsko žarište migranata - španska Kanarska ostrva gde stižu ljudi iz zapadne Afrike.

Tim posetama Lav XIV je krenuo stopama Franje, koji je teško stanje migranata i izbeglica učinio prioritetom svog pontifikata.

Franja je otputovao na Lampeduzu u julu 2013. godine, na svom prvom putovanju van Rima pošto je izabran za papu. Bacio je venac u more u znak sećanja na migrante koji su umrli i osudio "globalizaciju ravnodušnosti" koju svet pokazuje prema migrantima.