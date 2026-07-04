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Kremlj je odgovorio na izjavupredsednika Ukrajine Volodimira Zelenskogda je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Konstantinovki, pokušavajući tako da demantuje vest da je ovaj grad u potpunosti pod ruskom kontrolom.

"Ako gospodin Zelenski na taj način izražava spremnost da dođe u Rusku Federaciju, mi to pozdravljamo. Ali želimo da vas podsetimo da je Putin govorio o svojoj spremnosti da ga primi u Moskvi.

Na kraju krajeva, Moskva, a ne Konstantinovka, je glavni grad Ruske Federacije. Stoga, on može doći u Moskvu čim bude spreman da donosi važne, odgovorne odluke", poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je za "Komsomolsku pravdu" istakao i da je Konstantinovka "potpuno došla pod kontrolu ruskih oružanih snaga".